“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi” La coppia del Gf Vip trema e scoppia

(Di lunedì 12 febbraio 2018) “Ceciliain crisi”. Secondo le indiscrezioni lavip – nata nella casa del “Grande Fratello Vip” – avrebbe già vissuto i primi momenti difficili, dopo alcune dichiarazioni della sorella di Belen ai microfoni di “Verissimo”. Nella puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin la modella argentina ha ammesso di aver augurato buona fortuna all’ex fidanzato Francesco Monte – lasciato alcuni mesi fa in diretta tv – prima della sua partenza per “L’Isola dei famosi”. Ha poi difeso l’ex compagno dalle parole di Eva Henger, che l’aveva accusato di aver portato della droga in Honduras. Dichiarazioni che, secondo alcuni, non sarebbero andate giù a. Sembrava che la piccola “crisi” fosse stata già superata dai due ex gieffini, come ...