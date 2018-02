Caso rimborsi M5s | nuove verifiche | il “buco” potrebbe essere più grande

Il Caso dei falsi rimborsi del M5S : Le Iene hanno mostrato come almeno due – e forse più – parlamentari abbiano truffato sui soldi che avrebbero dovuto versare al fondo del partito per il microcredito The post Il caso dei falsi rimborsi del M5S appeared first on Il Post.

M5s - Di Maio : “Caso rimborsi? Faremo altri controlli - ma Renzi non faccia la morale a noi sui soldi” : “Faremo altri controlli, Cecconi e Martelli intanto li ho già messi fuori. Noi abbiamo dimostrato che se c’è qualcuno che sbaglia viene messo fuori. Mi fa rabbrividire che Renzi pensi di poter fare la morale a noi. Restituisca gli stessi soldi che abbiamo restituito noi e poi inizi a parlare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell’iniziativa di campagna elettorale prevista questa mattina a Napoli al teatro Sannazaro, ...

il giorno di Di Maio a Napoli - tra Caso massoni e rimborsi : Luigi Di Maio sceglie le strade del suo collegio in Campania per percorrere gli ultimi chilometri della prima parte del 'rally' che lo porterà fino alle elezioni del 4 marzo. Oggi tappa a Napoli e ...

È il giorno di Di Maio a Napoli - tra Caso massoni e rimborsi : Luigi Di Maio sceglie le strade del suo collegio in Campania per percorrere gli ultimi chilometri della prima parte del 'rally' che lo porterà fino alle elezioni del 4 marzo. Oggi tappa a Napoli e dintorni per il candidato premier che ha scelto luoghi simbolo del capoluogo partenopeo, dal salotto buono della città a zone più periferiche per concludere nel paese natale: Pomigliano D'Arco.Due le questioni spinose sullo sfondo ...

Caso Cecconi - rimborsi M5s/ Salta il servizio de Le Iene "per la par condicio" - ma il web rumoreggia : Caso Cecconi, rimborsi M5s: le mancate restituzioni per migliaia di euro che imbarazzano i grillini. La patata bollente nelle mani delle Iene: il servizio andrà in onda o no?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:21:00 GMT)

M5s - Fico : “Caso rimborsi? Ho stima dei colleghi ma chi ha sbagliato deve pagare” : “Sui rimborsi chi ha sbagliato deve pagare così come è sempre successo”. Lo ha detto il candidato del Movimento 5 stelle Roberto Fico, a margine della presentazione dei candidati dei collegi uninominali di Napoli, in riferimento al caso dei soldi non versati dai due parlamentari (e ricandidati) Andrea Cecconi e Carlo Martelli. ” Nel Movimento 5 stelle quando accadono delle cose si prendono i provvedimenti, in questo caso ...

Caso rimborsi M5s - Di Maio : 'Verifiche fino all'ultimo centesimo' : Sul Caso rimborsi "sarà verificato fino all'ultimo centesimo". A garantirlo è il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sottolineando però che "è ridicolo che si parli di Caso quando il vero Caso è ...

Cosa è il Caso dei rimborsi Ue che fa litigare M5s e Repubblica? : Querelle tra La Repubblica e il gruppo del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo. La vicenda nasce da un articolo di denuncia riguardo a presunti rimborsi spese pagati dalla Ue a favore del capo della comunicazione del M5s a Strasburgo, Cristina Belotti, per missioni che sarebbero state collegate invece alle campagne elettorali per il referendum del 4 dicembre e per le regionali siciliane dello scorso ottobre. Un'ipotesi di violazione ...

Luigi Di Maio - nel M5s il Caso della collaboratrice Cristina Belotti : rimborsi spese dall'Europa non dovuti : Ogni giorno, per il M5s di Luigi Di Maio , uno scandaluccio. Altro che partito degli onesti e francescani, insomma. L'ultima vicenda riguarda tal Cristina Belotti , collaboratrice del candidato ...

Caso rimborsi europei - Laloux : confermo la ricostruzione del M5s : "Vi confermo la veridicità dei fatti". Così il segretario generale dell'Efdd a Strasburgo Aurelie Laloux sulla ricostruzione dei Cinque Stelle sul Caso dei rimborsi europei usati dalla responsabile ...