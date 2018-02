Carnevale : a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una serata di musica e divertimento nello spirito dei balli in maschera della tradizione del Carnevale – ha detto l’assessore –. Con quella di domani si concludono le principali iniziative promosse per il 488° Bacanal del Gnoco. Eventi che, come la sfilata del Venerdì gn

Carnevale : a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia : Verona, 12 feb. (AdnKronos) – Si svolgerà domani, 13 febbraio, in Gran Guardia, il ‘ballo in maschera” promosso dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco assieme a tutti i comitati del Carnevale di Verona per festeggiare il Martedì Grasso. L’evento, con inizio alle 19.30, prevede balli e musica con i gruppi ‘Rosso Rubino” e ‘Fisarfolk”, cena a buffet con gnocchi, tortellini, galani e frittelle, e ...

Carnevale : a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una serata di musica e divertimento nello spirito dei balli in maschera della tradizione del Carnevale ‘ ha detto l’assessore ‘. Con quella di domani si concludono le principali iniziative promosse per il 488° Bacanal del Gnoco. Eventi che, come la sfilata del Venerdì gnocolar e il Villaggio a San Zeno, hanno riscosso Grande successo di pubblico. Data anche la finalità benefica ...