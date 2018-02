Carnevale | a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una serata di musica e divertimento nello spirito dei balli indella tradizione del‘ ha detto l’assessore ‘. Con quella di domani si concludono le principali iniziative promosse per il 488° Bacanal del Gnoco. Eventi che, come la sfilata del Venerdì gnocolar e il Villaggio a San Zeno, hanno riscossode successo di pubblico. Data anche la finalità benefica della serata invito tutti i veronesi a partecipare numerosi”.‘La serata in‘ ha aggiunto Corradi ‘ sarà preceduta nel pomeriggio dtradizionale sfilata di chiusura delal Porto San Pancrazio. In totale sono state oltre 70 le manifestazioni realizzate in tutta la città, con sfilate, eventi nei teatri, elezioni delle migliori maschere e otto uscite con il pullman delnei mercati rionali, ...