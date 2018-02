Carabiniere morto durante l' esercitazione | Andrea colpito al petto dall' M12 del collega

Carabiniere morto durante esercitazione : ANSA, - MILANO, 12 FEB - Un Carabiniere è morto durante una esercitazione all'interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti, a Milano. Il militare di 27 anni è stato centrato da un colpo ...

Milano - Carabiniere morto durante esercitazione : centrato da colpo sparato da collega : Un carabiniere è morto durante una esercitazione all’interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti, a Milano . Il militare di 27 anni è stato centrato da un colpo accidentale sparato da un collega . È spirato durante il trasporto in ospedale. L'articolo Milano , carabiniere morto durante esercitazione : centrato da colpo sparato da collega proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ex Carabiniere trovato morto con le dita mozzate in Brasile : La morte di Mario Simone, ex carabiniere 51enne originario di Andria, è avvolta nel mistero. Una vicenda colma di aspetti oscuri che ora la famiglia vuole chiarire appellandosi a gran voce alle istituzioni italiane. Le richieste dei famigliari sono due: riportare a casa la salma dal Brasile - luogo in cui il militare si era trasferito e dove ha trovato la morte - e fare chiarezza sulla tragedia.Rapina o omicidio?L'uomo, per diversi anni in ...