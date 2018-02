Calcio | Serie A 2018 | Roma-Benevento 5-2 I giallorossi scavalcano la Lazio e si portano

Pagelle/ Roma-Benevento (5-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, ospitavano il fanalino di coda campano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:54:00 GMT)

Pagelle/ Inter Bologna (2-1) : Karamoh decisivo. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 24^ giornata) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:15:00 GMT)

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Calcio : serie A - più incontri con feriti : ANSA, - ROMA, 11 FEB - "Maglia nera" per la serie A di Calcio. Rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle ...

'Maglia nera' per la serie A di Calcio : più feriti durante gli incontri rispetto alla stagione passata : Roma - 'Maglia nera' per la serie A di calcio . rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215.

Pagelle/ Napoli-Lazio (4-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo - è 4-1 : Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...

PAGELLE / Spal Milan (0-4) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:10:00 GMT)