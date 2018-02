Busta con sostanza sospetta | ricoverata la nuora di Trump

Apre una Busta con polvere bianca - la nuora di Trump finisce in ospedale : Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ospedale Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento di Manhattan della coppia.Continua a leggere Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento […] L'articolo Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ...

Scuola - nuovo contratto : dagli aumenti in Busta paga alle sanzioni - tutte le novità : Sono circa 1,2 milioni i dipendenti del comparto istruzione che finalmente, con la firma di stamani, hanno un nuovo contratto di lavoro (2016-2018): oltre un milione nella sola Scuola, 53.000 negli...

Topo morto nella Busta di verdura surgelata - supermercato ritira 40mila confezioni : Topo morto nella busta di verdura surgelata, supermercato ritira 40mila confezioni La disgustosa scoperta di una 60enne: “Abbiamo consumato quasi tutto il contenuto della confezione prima che ci accorgessimo dei pezzi di Topo e l’ho fatto amangiare anche alla mia nipotina di 2 anni”Continua a leggere La disgustosa scoperta di una 60enne: “Abbiamo consumato quasi […] L'articolo Topo morto nella busta di verdura ...

Prestito con Garante : chi può fare da garante - rischi e requisiti del prestito personale senza Busta paga : Quando si fa una richiesta relativa ad un prestito, molto spesso ci si chiede se sia meglio farlo con o senza garante. Questa è una domanda che sorge spesso e volentieri, soprattutto perché non sempre è ben chiaro il ruolo che può svolgere il garante. In primo luogo, è giusto chiarire che quando si fa una domanda per un prestito non sempre serve la figura del garante, che alla fine di fatto rappresenta una ulteriore garanzia. Ma allo stesso ...

Rinnovo contratto Scuola - sindacati rilanciano : 130 euro d'aumento in Busta paga Video : Il Rinnovo del contratto #Scuola potrebbe subire un ulteriore slittamento. Questo quanto emerso dall'ultimo vertice Governo-#sindacati, che, tra gli altri temi, ha messo in evidenza il paventato aumento dell'orario di lavoro. Alle ore di insegnamento frontale 25 per la Scuola dell'infanzia, 24 per la primaria e 18 per secondaria di primo e secondo grado si andrebbe ad aggiungere il potenziamento dell'offerta formativa e il corposo gruppo di ...

C'E' POSTA PER TE 2018 / Ospiti e diretta : Busta aperta per Ester (Seconda puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni 20 gennaio: Gerard Butler e Giulia Michelini Ospiti della seconda puntata dello show campione d'ascolti condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:33:00 GMT)

Fabrizio e Ilaria contro Michelina/ C'è posta per te 2018 - figlio e nuora chiudono la Busta : pubblico furioso! : Fabrizio e Ilaria contro Michelina a C'è posta per te 2018, figlio e nuora chiudono la busta alla donna ma il pubblico è furioso: "È una vergogna!"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:02:00 GMT)