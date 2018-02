“Bugiardi | stanno insieme!” Cecilia Rodriguez e Francesco Monte beccati insieme Lo

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ore di passione perche si è ritrovato in un batter d’occhio senza reality e dire che ci teneva tanto. Ma l’ex tronista alle delusioni ultimamente ci è abituato. Teneva molto anche alla sua Chechu, poi lei gli ha dato il benservito a favore di Ignazio Moser e lui con la coda tra le gambe ha portato via i suoi effetti personali dalla casa dell’argentina. Con l’Isola dei Famosi puntava al riscatto, si voleva togliere di dosso quella patina di ‘bello inutile’ che solo i programmi di Maria De Filippi riescono a regalare e invece se ne è tornato in patria con un’accusa (tutta ancora da appurare) di essere uno che fuma le canne. Beh, come prima ‘uscita pubblica’ non è il massimo. E proprio per questo motivo, Ciccio(come lo chiamano dai pizzi suoi) si è beccato un bel Tapiro d’oro consegnato da Valerio ...