Bonino a Renzi e Berlusconi | con quale legge tornare a votare?

Sondaggi - Matteo Renzi devastato dalla 'forbice' Bonino-Lorenzin : Non bastassero i Sondaggi , negativi, sul loro gradimento, a impensierire i vertici del Pd sono anche le rilevazioni che riguardano i , pochi, loro alleati . Infatti, se '+Europa' della Bonino , '...

Renzi volle tutti i migranti : Bonino lo svelò ma ora tace : «Il fatto che nel 2014/2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla guardia costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia lo abbiamo chiesto noi. L'accordo lo abbiamo fatto noi, violando, peraltro, Dublino». È questa la dichiarazione che Emma Bonino rilasciò in un'intervista mandata in onda da Radio radicale nel luglio scorso. Una frase con cui l'ex ministro degli Esteri indicava ...

Emma Bonino - asse con Calenda per far fuori Matteo Renzi : ... e che voterò non con piacere ma con entusiasmo perché sanno lavorare in squadra e sono due signori, che è una grande qualità anche politica'.

Elezioni - Bonino a D’Alema : “Non sono renziana - ma oggi l’avversario non è il Pd - ma Salvini e Di Maio” : “Con Gentiloni a Roma sfideremo i nazionalisti di Salvini e i pasticcioni dei Cinque stelle”. lo ha detto Emma Bonino, che questa mattina, sabato 3 febbraio, la ufficialmente aperto la campagna elettorale a Roma in vista delle politiche del 4 marzo. “I nostri avversari sono i 5 Stelle, Salvini e così via. La priorità dello scontro in corso è questa”, ha spiegato la leader di +Europa. “Lo voglio dire anche a Massimo ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader - Renzi ‘battuto’ da Gentiloni e Bonino : Di Maio meglio di Grillo : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: Fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Le analisi e i dati in campagna elettorale(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:59:00 GMT)

Pd - ok a liste : minoranza non vota. Boschi a Bolzano - Bonino a Roma - Lorenzin a Modena - Fedeli a Pisa : La direzione del Partito democratico ha approvato verso le 4 del mattino le liste per le prossime elezioni politiche. Andrea Orlando aveva chiesto un'ora di tempo per valutare i nomi ma la...

Liste Pd. Gentiloni - Madia - Orfini e Bonino a Roma - Renzi a Firenze - Boschi a Bolzano : A leggere le candidature è Lorenzo Guerini. È notte fonda al Nazareno quando arriva l'ok alle Liste, dopo trattative infinite e lo strappo con la minoranza dem.Paolo Gentiloni sarà candidato al collegio Roma 1 per la Camera e in due listini proporzionali nelle Marche e in Sicilia. A Roma 2 correrà Marianna Madia, mentre Matteo Orfini sarà a Torre Angela. Nella Capitale anche Emma Bonino per il Senato.Matteo ...

La Bonino torna da Renzi : "Apparentamento col Pd" : ... per questo abbiamo scelto l' apparentamento con il Pd', ha detto la leader radicale ai giornalisti, ' Abbiamo messo al centro del confronto con il Pd la valorizzazione politica della nostra agenda ...

La Bonino torna da Renzi : Apparentemento col Pd : Dopo la polemica sulle norme per la raccolta delle firme per le liste, Emma Bonino torna dal Partito democratico e conferma che la sua +Europa sarà nella coalizione di centrosinistra. "Il Pd al governo con Gentiloni e grazie a ministri come Padoan e Calenda ha tenuto la barra delle riforme e dei conti pubblici dritta sulla rotta di Bruxelles, per questo abbiamo scelto l'apparentamento con il Pd", ha detto la leader ...

Sondaggi - crolla il consenso per Renzi : è il leader meno popolare. Primo Gentiloni - poi Bonino. Salgono Di Maio e Berlusconi : Alla fine le parole di Sergio Marchionne di qualche giorno fa risuonano quasi come una profezia: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo”, diceva di Matteo Renzi. Per capire che i tempi del 40% e del grande consenso erano finiti bastavano in realtà i Sondaggi sul Pd, sprofondato fino a poco sopra quota 20%. Ma ora è arrivata anche la certificazione del crollo dell’appeal di Renzi e della ...

Gradimento - Gentiloni il più popolare Bonino seconda - Renzi in coda Classifica : Il premier oggi può contare sul consenso di quattro elettori su cinque del Pd, di oltre la metà degli elettori di Leu e di circa un quarto degli elettori pentastellati e del centrodestra

Matteo Renzi - il Pd trova l'accordo con gli alleati : quante poltrone vanno a Lorenzin e Bonino : l'accordo è quasi chiuso. Mancano ancora i dettagli e l'imprimatur definitivo. Ma al Nazareno è in via di soluzione la prima grana delle liste, quella che riguarda la divisione dei collegi con gli ...

Per la Bonino “non è tanto nel carattere di Renzi coalizzarsi” : La radicale Emma Bonino apre ad un accordo politico con il Pd in Lazio e nella Lombardia per le elezioni regionali del 4 marzo. Il capo di +Europa ne ha parlato sulla Stampa sostenendo che “c’è l’intenzione” di presentare le liste, e…Continua a leggere →

Alleanze improbabili : la storia politica di Bonino - Tabacci e Lorenzin Video : Il puzzle delle Alleanze di centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo si fa sempre più complicato da comporre. Se sembra scontato l’accordo tra il Pd di Matteo Renzi e la lista Insieme formata da Verdi, Socialisti e alcuni sconosciuti esponenti ex prodiani, per il resto non ci sono certezze. È di ieri la notizia, clamorosa, dell’unione tra i Radicali di Emma #Bonino e l’ex Dc Bruno #Tabacci il quale, con la sua lista Centro ...