Bologna | è crisi tra Destro e Donadoni | ma col Sassuolo toccherà al numero 10

LIVE Milan-Bologna - Serie A in DIRETTA : i rossoneri per uscire dalla crisi - Gattuso cerca la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Bologna, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. A San Siro i rossoneri vogliono tornare al successo, Gattuso cerca la prima vittoria da allenatore dopo aver clamorosamente pareggiato contro il Benevento e perso in Europa League. I felsinei cercano il colpaccio per rilanciarsi ulteriormente in classifica. Si preannuncia una partita combattuta e intensa tra le due squadre: ...