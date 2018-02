Bollette a 28 giorni - Tar congela i rimborsi : Bollette a 28 giorni , rimborsi in stand by. Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere , in attesa del giudizio di merito, i provvedimenti del 19 dicembre con i quali si obbligavano le compagnie a ...

Addio Bollette telefoniche a 28 giorni - ma nessun risparmio per gli utenti : Le bollette telefoniche di 28 giorni scompariranno entro aprile, quando gli operatori telefonici attivi in Italia dovranno adeguarsi alla legge 172 del 4 dicembre 2017, che impone la

Bollette a 28 giorni - ecco i rimborsi : 'Media di 19 euro a testa'. Il calcolo da giugno : Oltre 1.160.000 euro: questo l'importo medio calcolato da SosTariffe.it che gli operatori Telco potrebbero dover sborsare (solo per i nuovi clienti 2017) applicando la decisione Agcom che impone ai ...

Bollette a 28 giorni - ecco le regole : Occhio alle Bollette di telefonia e pay tv. Le disposizioni contenute prima nella legge 172 del 4 dicembre 2017 o poi nella delibera del 19 dicembre dell'Agcom, l'Authority delle comunicazioni ...

Bollette 28 giorni - l’Agcom vuole maxi risarcimenti per gli utenti : (Foto: pixabay.com) l’Agcom non si accontenta della multa da 1,16 milioni inflitta ai principali operatori che applicano la fatturazione a 28 giorni ma, in base ad uno studio più approfondito, ha calcolato che le somme pagate in eccesso corrispondono a 1,19 miliardi di euro, tanti quanti dovranno essere rimborsati a chi ha usufruito di servizi di telefonia, internet e pay tv. Come riporta il Sole 24 Ore, secondo il garante lo storno dovrà ...

Bollette a 28 giorni : chi ha diritto al rimborso e come chiederlo : Le Bollette a 28 giorni utilizzate da alcune compagnie telefoniche, tra cui Tim, Wind, Vodafone e Fasteweb, è stato uno dei temi che più hanno fatto discutere nell'ultimo periodo. Il '...

Fatture mensili per le Bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...