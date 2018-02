Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | risposte positive dagli uomini verso le

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : due occasioni perse per Lisa Vittozzi. Serve una svolta a Dorothea Wierer : Due gare all’asciutto per l’Italia femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se la sprint aveva lasciato tanto amaro in bocca pur non essendo comunque la gara preferita dalle azzurre, nell’inseguimento di oggi le aspettative erano ben diverse sebbene la situazione alla partenza era diversa per le protagoniste. I RIMPIANTI DI Lisa – Lisa Vittozzi partiva da un’ottima posizione oggi, la ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Windisch : “Ho sciato tanto da solo - non sono soddisfatto”. Lukas Hofer : “C’era vento al poligono - sto meglio” : Prestazione sottotono da parte degli azzurri nell’inseguimento di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I nostri ragazzi non sono praticamente mai stati in lotta per le medaglie. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Windisch: “Oggi non sono soddisfatto della mia prestazione. Era dura per me, poi ho iniziato con due errori al poligono che hanno complicato la gara. In seguito sono entrato in ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Martin Fourcade sbaraglia la concorrenza nell’inseguimento. Attardati Windisch e Hofer : Fuori dalla zona medaglie nella sprint, Martin Fourcade si è preso la sua rivincita con gli interessi nella prova ad inseguimento alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il dominatore del grande Biathlon degli ultimi anni, pur con un errore al primo poligono, ha messo in pista all’Alpensia Biathlon Center tutta la superiorità tecnica e psicologica sugli avversari. Il momento chiave della gara è stato il terzo poligono, il primo in ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : trionfo totale di Fourcade! Samuelsson e Doll sul podio. Hofer 10° - Windisch 16° : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo nella sprint Dominik Windisch ci riprova. L’azzurro è in eccellenti condizioni e può ambire ad un risultato di prestigio anche in questo format di gara, che si addice particolarmente alle sue caratteristiche. Non sarà certo facile ma Dominik ha il vantaggio di partire con i migliori, a soli 7″ dal ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Non sentivo le dita - ho patito il freddo”. Lisa Vittozzi : “Non ce la facevo più a tirare” : Giornata negativa per le italiane del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer erano chiamate a una rimonta per salire sul podio ma i troppi errori accumulati nelle prime due serie al poligono le hanno costrette nelle retrovie: l’undicesimo e il quindicesimo posto non possono soddisfare le due azzurre che hanno rilasciato queste dichiarazioni alla Fisi. Lisa Vittozzi: “All’ultimo ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : trionfa Dahlmeier - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sbagliano troppo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È una gara importante per l’Italia, che si gioca carte importanti. Lisa Vittozzi parte da un’ottima posizione, avendo chiuso la sprint al sesto posto, e partirà con 40″ di ritardo dalla tedesca Laura Dahlmeier, naturale favorita. L’azzurra ha tutte le carte in regola per stupire e raggiungere un ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexia Runggaldier prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella 15 km individuale : Cambiamenti in vista per la squadra italiana di Biathlon in vista delle prossime gare a PyeongChang (Corea del Sud), in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2018. Mercoledì 14 febbraio Alexia Runggaldier, medaglia di bronzo sulla distanza ai Mondiali di Hochfilzen dello scorso anno, parteciperà alla gara individuale sui 15 km in programma all’Alpensia Biathlon Centre, prendendo il posto di Federica Sanfilippo. L’altoatesina, dopo ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Windisch ci riprova. Lukas Hofer può recuperare terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo nella sprint Dominik Windisch ci riprova. L’azzurro è in eccellenti condizioni e può ambire ad un risultato di prestigio anche in questo format di gara, che si addice particolarmente alle sue caratteristiche. Non sarà certo facile ma Dominik ha il vantaggio di partire con i migliori, a soli 7″ dal ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi ci crede - serve la rimonta. Dorothea Wierer per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È una gara importante per l’Italia, che si gioca carte importanti. Lisa Vittozzi parte da un’ottima posizione, avendo chiuso la sprint al sesto posto, e partirà con 40″ di ritardo dalla tedesca Laura Dahlmeier, naturale favorita. L’azzurra ha tutte le carte in regola per stupire e raggiungere un ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - grandi attese per l’inseguimenti di Biathlon. Ore di passione per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Olimpiadi 2018 : Dominik Windisch bronzo nel Biathlon : Olimpiadi 2018: Dominik Windisch bronzo nel biathlon Una prova magistrale dell’azzurro, rovinata solo dall’unico errore all’ultimo sparo nel secondo poligono Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2018: Dominik Windisch bronzo nel biathlon sembra essere il primo su NewsGo.