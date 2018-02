Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Alexia Runggaldier prenderà il posto di

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Windisch ci riprova. Lukas Hofer può recuperare terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo nella sprint Dominik Windisch ci riprova. L’azzurro è in eccellenti condizioni e può ambire ad un risultato di prestigio anche in questo format di gara, che si addice particolarmente alle sue caratteristiche. Non sarà certo facile ma Dominik ha il vantaggio di partire con i migliori, a soli 7″ dal ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi ci crede - serve la rimonta. Dorothea Wierer per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È una gara importante per l’Italia, che si gioca carte importanti. Lisa Vittozzi parte da un’ottima posizione, avendo chiuso la sprint al sesto posto, e partirà con 40″ di ritardo dalla tedesca Laura Dahlmeier, naturale favorita. L’azzurra ha tutte le carte in regola per stupire e raggiungere un ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - grandi attese per l’inseguimenti di Biathlon. Ore di passione per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze degli azzurri nell’inseguimento. Dominik Windisch a cuor leggero - Lukas Hofer può attaccare : Il bilancio della squadra maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 può ritenersi già positivo quando si è disputata solamente la prova sprint. Dominik Windisch, infatti, ha raccolto una straordinaria medaglia di bronzo, che corona il lavoro di tutto il team negli ultimi anni. Da qui, gli azzurri possono prendere parte alle gare con maggiore leggerezza e senza eccessiva pressione, a partire dall’inseguimento di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi a caccia del podio - Dorothea Wierer cerca la rimonta : Sono bastate due gare alla nazionale italiana di Biathlon per conquistare la prima medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Già domani, però, ci saranno nuove opportunità con i due inseguimenti che assegneranno altri due titoli olimpici. Il primo in programma, alle 11.10 italiane, vedrà impegnate le donne. Andiamo a vedere tutte le ambizioni delle tre italiane che saranno impegnate in questa prova. Vittozzi Lisa: la migliore nella ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l’inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma occhio a Fourcade! : Dopo le incredibili emozioni della 10km sprint (clicca qui per la cronaca) con la prima medaglia di PyeongChang2018 per i nostri colori, il bronzo di Dominik Windisch, si torna subito a gareggiare con la prova ad inseguimento. 12.5 chilometri (la gara prenderà il via alle 12.15 italiane, le 20.15 coreane) che, se possibile, ci regaleranno ancor più colpi di scena e intensità rispetto ad oggi. I motivi? Sono numerosi. In primo luogo vedremo se il ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : è tempo dell’inseguimento - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer vanno a caccia di Laura Dahlmeier : Messa in archivio la prova sprint di ieri (clicca qui per la cronaca), le donne sono già pronte a tornare in pista, nella giornata di domani, lunedì 12 febbraio, per la gara ad inseguimento che scatterà alle 11.10 ora italiana (le 19.10 coreane). Davanti a tutti, in questi 10 chilometri, scatterà la medaglia d’oro, la tedesca Laura Dahlmeier che proverà a dimostrare di essere sbarcata all’Alpensia Biathlon Centre nella forma giusta. ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domani gli inseguimenti! Programma - orari e tv! Lisa Vittozzi e Dominik Windisch ci credono! : L’Italia vuole continuare a sognare con il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint, gli azzurri saranno assoluti protagonisti anche nelle prove a inseguimento in Programma lunedì 12 febbraio. Tra le donne ci proverà Lisa Vittozzi: è sesta a 41 secondi dalla leader Laura Dahlmeier, con una prova di qualità al poligono può assolutamente puntare alle medaglie. Tutti ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e gli azzurri in gara. Tocca agli inseguimenti! Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : È tempo di inseguimenti nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le sprint, Tocca alle due gare, maschile e femminile, che vedono al via i primi 60 delle due prove veloci. In campo femminile la favorita assoluta è la vincitrice della sprint Laura Dahlmeier, che può contare su un vantaggio notevole sulle altre protagoniste. Ma è una gara in cui può succedere di tutto. Lisa Vittozzi, dopo l’ottimo sesto posto nella ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Windisch - il bronzo della tenacia nel giorno più bello della carriera : La prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 porta la firma di Dominik Windisch e del Biathlon. Un bronzo nella sprint che apre nel migliore dei modi la spedizione della squadra azzurra in una delle discipline più affascinanti dell’intero programma a Cinque Cerchi, in cui già ieri nella prova femminile sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi erano state in piena lotta per un posto sul podio. Windisch, ...

