Berlusconi tenga il suo cinismo lontano dalle unioni civili

NichiVendola : #Berlusconi tenga il suo cinismo lontano dalle #unionicivili -

(Di lunedì 12 febbraio 2018)statista,moderato,vendicatore dei poveri,leader mondiale,vittima delle toghe rosse. È ricco di maschere il guardaroba del caimano. Ma tra i tanti e fantasiosi travestimenti con cui Silviocalca il palcoscenico della vita pubblica, quello di paladino della famiglia tradizionale e dei suoi valori appare francamente il più artificiale e anche il più disgustoso. La sua proposta di abolizione della legge sulle(con quella aggiunta leziosa che dice "ma non per tornare indietro") è innanzitutto il frutto della competizione con le componenti para-fasciste della sua coalizione: non potendo surclassare leghisti e Fratelli d'Italia sul terreno sdrucciolevole della xenofobia, rimette in campo l'antica pulsione omofoba e ammicca all'ideologia della famiglia che non solo c'è se ...