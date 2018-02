Benevento | l’atteggiamento è quello giusto | De Zerbi adesso gioca sempre per vincere

calcioweb.eu

: RT @davideserusi: Mi prendo i tre punti, #Under e #Dzeko. Il resto francamente è imbarazzante. Il Benevento non è scarso, de più..ed è rius… - mar_aie : RT @davideserusi: Mi prendo i tre punti, #Under e #Dzeko. Il resto francamente è imbarazzante. Il Benevento non è scarso, de più..ed è rius… - davideserusi : Mi prendo i tre punti, #Under e #Dzeko. Il resto francamente è imbarazzante. Il Benevento non è scarso, de più..ed… - PagineRomaniste : #DeZerbi: 'L'#ASRoma è simile al #Napoli come atteggiamento, nel nostro campionato è la squadra col baricentro più… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Sconfitta per ilnella gara di campionato contro la Roma ma comunque una buona prestazione della squadra di De. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Premium Sport: “Abbiamo fatto bene nel primo tempo. Il 2-1 della Roma ci ha fatto male ed è venuta fuori la forza, l’esperienza e la tecnica dei giallorossi. Squadra diversa dopo il mercato? Sì, anche perché non è presunzione venire a Roma e attaccare. È necessità, siamo obbligati a far punti con tutti. Il divario è grande e dobbiamo cercare di prendere il massimo da qualsiasi partita. Avremmo dovuto rischiare meno, nella ripresa, in possesso palla dando fiducia agli avversari”. L'articolo, l’atteggiamento è: Depersembra essere il primo su CalcioWeb.