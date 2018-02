Bayern Monaco | una suite nell' Allianz Arena | l' ultimo regalo per i tifosi

Bundesliga - Bayern Monaco v Schalke 2-1 : Alias, l'allenatore in seconda più "costoso" del mondo: per accontentare Heynckes, al momento del suo ritorno dalla pensione, la dirigenza del Bayern ha spedito al Fortuna Düsseldorf 1,75 ...

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Schalke 04 - Bundesliga 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Bayern Monaco-Schalke 04, 22^ Giornata di Bundesliga 2017/2018, ore 18:30: Tornano Lewandowski e Coman dal 1′, mentre Tedesco rilancia Goretzka dal 1′. Pjaca ancora in panchina. All’Allianz Arena il Bayern Monaco di Heynckes, dopo l’agevole successo sul campo del Mainz, ospiterà lo Schalke 04 in una partita valida per la 18esima giornata della Bundesliga, ovvero del campionato tedesco. ...

Clamorose novità sul caso Younes : spunta il Bayern Monaco e De Laurentiis può fare un affare : La questione legata ad Amin Younes, tiene ancora i tifosi del Napoli col fiato sospeso. Il calciatore ha già firmato un contratto per giugno, quando scadrà il suo accordo con l’Ajax, ma sarebbe potuto arrivare alla corte di Sarri anche a gennaio, salvo rifiutare all’ultimo momento il trasferimento. Adesso sembra proprio che il calciatore tedesco non voglia più approdare a Napoli, forse anche a causa dell’inserimento nella ...

Calciomercato Bayern Monaco - dalla Spagna : 'Lewandowski vuole il Real Madrid' : MADRID , Spagna, - Robert Lewandowski vuole il Real Madrid . L'attaccante polacco sa che la stima è reciproca e, secondo il sito del quotidiano madrileno 'Marca', ritiene che la prossima estate sarà ...

Bayern Monaco travolgente in Coppa di Germania : 6-0 al Paderborn : ROMA - Bayern Monaco travolgente in casa del Paderborn e semifinale di Coppa di Germania assicurata. Il 6-0 inflitto, nel match dei quarti, dai bavaresi alla formazione che milita nella terza ...

Coppa di Germania - Bayern Monaco in semifinale : 6-0 al Paderborn : BERLINO , Germania, - Tutto facile per il Bayern Monaco che vince 6-0 in casa del Paderborn e stacca il pass per le semifinali della Coppa di Germania . I bavaresi si sono imposti sul campo della ...

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è semifinale : Tutto facile per i bavaresi: il 6-0 in casa del Paderborn regala la qualificazione al prossimo turno. Apre Coman, poi vanno in rete Lewandowski, Kimmich, Tolisso e due volte Robben

Calciomercato Napoli/ News - Marolda : il Bayern Monaco vuole Younes (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: continua a far parlare di sé Amin Younes, ora spunta la voce che lo vorrebbe nel mirino del Bayern Monaco.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 04:11:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in ...

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata, invece, per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria ...

DIRETTA / Bayern Monaco Torino (risultato live 44-40 - 20') info streaming video e tv : 3' quarto! (Eurocup) : DIRETTA Bayern Monaco Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Audi Dome ed è valida per la penultima giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:41:00 GMT)

Diretta / Bayern Monaco Torino (risultato live 27-23 - 10') info streaming video e tv : 2' quarto! (Eurocup) : Diretta Bayern Monaco Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Audi Dome ed è valida per la penultima giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:15:00 GMT)

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : la Lazio ha preso Maloku dal Bayern Monaco : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:44:00 GMT)

Calciomercato Lazio - mossa di Tare per il futuro : arriva un talento dal Bayern Monaco : Calciomercato Lazio – La Lazio è attesa dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. I biancocelesti saranno di scena a San Siro questa sera, a tre giorni di distanza dalla gara di campionato che ha visto trionfare i rossoneri per 2-1. Per quanto riguarda il Calciomercato, in questa ultima giornata la dirigenza capitolina non ha praticamente nulla da fare. Il ds Tare ha però messo a segno un importante colpo per il futuro, ...