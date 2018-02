Barbara d’Urso sogna Sanremo | “Voglio condurlo con Baglioni”

Cristina Parodi batte Domenica Live : la reazione di Barbara d’Urso : Domenica Live perde contro Domenica In della Parodi: Barbara d’Urso esulta uguale Risultato aspettato quello di ieri per quanto riguarda la gara di share tra Domenica Live con Barbara d’Urso e Domenica In con Cristina Parodi. Il rotocalco di Rai 1 in diretta dal palco dell’Ariston ha infatti totalizzato ben 4.930.000 telespettatori, segnando il 26.8% di share nella sua prima parte, mentre ha fatto compagnia a 3.970.000 ...

Eva Henger piange da Barbara d’Urso : la verità su Francesco Monte : Barbara d’Urso fa piangere Eva Henger che parla di Francesco Monte Dopo Massimiliano Caroletti, Barbara d’Urso ha intervistato anche Eva Henger che ha precisato la sua posizione contro Francesco Monte. L’ex pornostar ha dichiarato a Domenica Live che se Francesco avesse subito chiesto scusa in diretta durante quel famoso lunedì e avesse ammesso di aver fumato, adesso tutto questo caos mediatico non ci sarebbe: anzi, per Eva a ...

Barbara d’Urso lancia una frecciata contro i Rodriguez e Sanremo : Festival di Sanremo: Barbara d’Urso ricorda più volte quando vinceva negli ascolti Barbara d’Urso è tornata oggi in diretta più agguerrita che mai, consapevole che la concorrenza avrebbe trattato lungamente di Sanremo, che si è concluso proprio ieri con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro. La sua rivale televisiva Cristina Parodi sta attualmente conducendo lo speciale di Domenica In in diretta dal palco dell’Ariston con ...

“Io queste cose con gli uomini non le faccio!”. Lite e lacrime in diretta a Domenica Live. L’argomento scotta (parecchio) e gli animi si scaldano - ma quelle parole sono coltellate. Persino Barbara d’Urso resta senza parole : Brutta Lite, quella andata in onda a Domenica Live durante il confronto sul caso ‘canne’ all’Isola dei Famosi. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte: secondo la Henger, Monte avrebbe portato droga nella casa dove erano riuniti prima di arrivare sull’isola. A seguito di quell’accusa, sono stati in molti a condannare la Henger e le polemiche continuano. E quando tra gli ...

Barbara d’Urso : proposta di matrimonio in diretta a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Carlo Masi chiede la mano del suo ragazzo da Barbara d’Urso E’ avvenuto veramente in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso: con la complicità della conduttrice napoletana il suo ospite Carlo Masi si è inginocchiato davanti al suo fidanzato e gli ha chiesto tra le lacrime di sposarlo. Il professore alla Sapienza di Roma intervenuto oggi all’interno dello studio di Cologno Monzese è diventato famoso ...

Pomeriggio 5 - proposta di matrimonio in diretta : complice Barbara D’Urso : Pomeriggio 5, sorpresa in diretta: proposta di matrimonio con la complicità di Barbara D’Urso Negli studi di Pomeriggio Cinque oggi è stato invitato Carlo Masi, professore alla Sapienza di Roma diventato famoso dopo aver reso noto il suo passato di attore di film a luci rosse. Da Barbara D’Urso quest’ultimo, in diverse occasioni, ha avuto modo […] L'articolo Pomeriggio 5, proposta di matrimonio in diretta: complice ...

Jamie Dornan - Mr. Grey di 50 sfumature/ Il sex symbol si confida con Barbara d’Urso (Pomeriggio 5) : Jamie Dornan, il famosissimo Mr. Grey di Cinquanta sfumature di rosso si confida in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso, il sex symbol cosa racconterà del film?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Barbara d’Urso nominata a Sanremo : Memo Remigi è il suo ex fidanzato : Nino Frassica ha nominato Barbara d’Urso a Sanremo davanti al suo ex fidanzato Memo Remigi Barbara d’Urso a Sanremo 2018. La conduttrice Mediaset è stata nominata da Nino Frassica durante il suo sketch della terza serata della kermesse. Una menzione che ha infiammato i social network, e in particolare Twitter, dove i telespettatori sono rimasti […] L'articolo Barbara d’Urso nominata a Sanremo: Memo Remigi è il suo ex ...

Matteo Gentili - ex fidanzato di Paola Di Benedetto / La sua verità da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ospite in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5; il calciatore racconterà la sua verità sulla relazione con la naufraga.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:30:00 GMT)

La vita in diretta : Il Volo lancia una frecciata a Barbara d’Urso? : Il Volo lancia una frecciata a Barbara d’Urso? Cos’è successo a La vita in diretta Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo, giustamente. Ieri Claudio Baglioni ha fatto inaugurare la 68esima edizione a Fiorello che ha fatto impennare la curva dello share. Merito della sua comicità che da sempre sa divertire il pubblico italiano. Questa sera però Fiorello non ci sarà, l’effetto sorpresa sarà svanito, e Baglioni ...

Barbara d’Urso riceve la cittadinanza onoraria dal paese della mamma : “Sono orgogliosa”: Barbara D’Urso ha commentato così ieri in diretta a “Pomeriggio 5” la notizia di aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. La conduttrice è apparsa emozionata ancor più perché si tratta della cittadina in cui è nata la mamma, che ha perso quando aveva soltanto undici anni. Durante la trasmissione ha letto la lettera dell’amministrazione ...

“Guardatemi!”. Dopo la paura della morte - Max Cavallari ritrova il sorriso. La confessione davanti agli occhi lucidi di Barbara d’Urso che - a stento - è riuscita a trattenere la commozione : Nuova vita per Max Cavallari, il comico che negli anni ’90 faceva impazzire le platee italiane con l’altro “fico d’India” Bruno vittima, negli anni scorsi, di un malore che ne ha compromesso alcune funzionalità motorie. Una vita bella per Max che Dopo l’incubo di un intervento di mini-addominoplastica finito male, Max Cavallari dei Fichi d’India mostra il suo nuovo corpo a Domenica Live. Il comico, accompagnato dalla moglie ...

Barbara d’Urso trionfa - Cristina Parodi battuta da Rai 3 : gli ascolti : Cristina Parodi perde nella gara degli ascolti: Barbara d’Urso vince ancora Barbara d’Urso con la sua Domenica Live ha vinto ancora una volta nella gara dell’Auditel, mentre Cristina Parodi con la sua Domenica In è stata battuta non solo dal rotocalco di Canale 5 ma nella seconda parte anche dal programma di Camila Raznovich Kilimingiaro – Tutte le facce del mondo. Precisamente Domenica In ha intrattenuto 1.959.000 ...

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...