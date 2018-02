Banca Carige a picco ma per Equita resta ' hold'

Banca Carige senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in perdita del 2,33%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Banca Carige sale verso 0 - 0094 Euro : Grande giornata per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,37%. Il trend di Banca Carige mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...

Crisi Banca Carige - la procura chiede il rinvio a giudizio per gli ex vertici : I pm della procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici di banca Carige. Nei confronti di dieci persone, i magistrati contestano, a vario titolo, le accuse di ostacolo all'...