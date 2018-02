Baglioni dona il compenso di Sanremo ai terremotati | cronaca di una bufala nata da una

Baglioni dona 700mila euro ai terremotati : cronaca di una bufala (nata da una notizia vera) : Reduce dall'egregia direzione artistica del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni ha voluto donare 700mila euro ai terremotati di...

La donazione di Claudio Baglioni ai terremotati del Centro Italia non è legata al cachet di Sanremo 2018 : Dopo il successo ottenuto dal cantautore sul palco dell'Ariston, alcuni organi di stampa hanno rilanciato una notizia dello scorso anno riferita alla donazione di Claudio Baglioni ai terremotati del Centro Italia. Nelle ore successive alla conclusione della fortunata 68a edizione della kermesse, diversi siti hanno riportato il fatto collegandolo al cachet percepito dall'artista per la direzione e conduzione del Festival di Sanremo, ma ...

“Baglioni non dona il cahet di Sanremo ai terremotati”. La verità che nessuno voleva sentire. Nelle ultime ore la notizia della generosità del cantante aveva fatto il giro del web - ma adesso si scopre tutto : In queste ultime ore ha fatto il giro del web la notizia riguardante una presunta donazione che Claudio Baglio avrebbe fatto nei riguardi dei terremotati di Norcia con i guadagni ottenuti dalla conduzione del Festival di Sanremo. Niente di più falso. In realtà si tratta di una fake news, diffusa da un sito e condivisa in pochi minuti, come era facilmente immaginabile, da tantissime persone sui social. Un gesto definito da molti come ...

Claudio Baglioni e le fake news : 'La donazione di 700mila euro è avvenuta un anno fa' : Dopo il successo del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni è diventata virale la notizia della donazione di 700mila euro da parte del cantautore alle zone terremotate. La notizia è vera come è ...

