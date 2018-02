Austria - Scontro fra treni | morta una donna

Austria : scontro fra treni - almeno un morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scontro tra treni in Austria : almeno un morto e 15 feriti. L'incidente nei pressi di Niklasdorf : Uno Scontro fra treni si è verificato nei pressi di Niklasdorf, in Austria. Secondo il primo bilancio, fornito dalla Croce Rossa, ci sarebbe almeno una vittima e potrebbero esserci fra 15 e 20 feriti.#Zugkollision: Kurz vor 13.00 Uhr kollidierten in Niklasdorf im Bereich des Bahnhofs zwei Züge. Ein Zug entgleiste bei dem Vorfall. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) February 12, 2018

Austria - scontro fra treni : 15 feriti : 22.01 scontro fra due treni passeggeri in Austria, a Kritzendorf, a nord-ovest di Vienna. Almeno 15 le persone ferite, quattro sono gravi. Due carrozze passeggeri si sarebbero capovolte, mentre un altro è rimasto in bilico su un fianco, riferisce il portavoce dei vigili del fuoco, Resperger. Ancora sconosciuto il motivo della collisione. Sul posto anche due elicotteri. Linea ferroviaria interrotta.

Austria - scontro tra due treni vicino a Vienna : 17 feriti - : L'incidente tra due convogli è avvenuto nel pomeriggio a Kritzendorf, non lontano dalla capitale Austriaca. I vigili del fuoco hanno spiegato che "due carrozze passeggeri si sarebbero capovolte"