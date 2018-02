Audi-Porsche - Una piattaforma elettrica comune permetterà di ridurre i costi

quattroruote

: RT @quattroruote: La piattaforma elettrica #Ppe creata congiuntamente dall'#Audi e dalla #Porsche permetterà una netta riduzione dei costi… - marcorigo82 : RT @quattroruote: La piattaforma elettrica #Ppe creata congiuntamente dall'#Audi e dalla #Porsche permetterà una netta riduzione dei costi… - quattroruote : La piattaforma elettrica #Ppe creata congiuntamente dall'#Audi e dalla #Porsche permetterà una netta riduzione dei… - Dome689 : Porsche e Audi, piattaforma per le auto elettriche -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) La corsa all'elettrico porterà le Case automobilistiche di tutto il mondo a investire ingenti somme per sviluppare nuove piattaforme costruttive: tra queste vi saranno anche l'e lache sfrutteranno le sinergie interne del gruppo Volkswagen per creare tecnologie comuni. Ciòdi velocizzare i processi di collaudo e renderà più efficienti, e meno costose, le fasi di sviluppo e produzione dei modelli elettrici del futuro.Investimenti miliardari. "Entro il 2025" - ha dichiarato il ceo dell'Rupert Stadler allo Stuttgarter Zeitung - "dovremo investire miliardi di euro per sviluppare una nuova architettura". Viste le somme in gioco la collaborazione con lasarà fondamentale per dividere le spese: costruire unaai due costruttori di risparmiare il 30% suidi sviluppo. Oliver Blume, ceo della, ha ...