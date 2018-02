Atti osceni davanti a bimbi - salvato da linciaggio : Catania, 12 feb. (Adnkronos) - Arrestato per corruzione di minorenne e Atti osceni in luogo pubblico. Sono le accuse nei confronti di un nigeriano 25enne, irregolare e senza fissa dimora, accusato di essersi abbassato i pantaloni per masturbarsi dinanzi ad un gruppo di bambini tra i 6 e i 12 anni. I

Atti osceni davanti a bimbi - salvato da linciaggio : Catania, 12 feb. (Adnkronos) – Arrestato per corruzione di minorenne e Atti osceni in luogo pubblico. Sono le accuse nei confronti di un nigeriano 25enne, irregolare e senza fissa dimora, accusato di essersi abbassato i pantaloni per masturbarsi dinanzi ad un gruppo di bambini tra i 6 e i 12 anni. I carabinieri di Caltagirone, nel catanese, sono intervenuti nei pressi di una scuola nel centro del paese e hanno dovuto faticare non poco per ...

Atti osceni e reiterate violazioni - arrestato 45enne : Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Montella hanno arrestato un 45enne di Cassano Irpino, in esecuzione di provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di ...

Si spoglia e si masturba in discoteca : multa di 10mila euro per Atti osceni : Una serata all'insegna dell'alcol e della sregolatezza finita con una denuncia e una maxi multa da pagare. Un ragazzo milanese di 27 anni si è abbassato i pantaloni e si è masturbato davanti ad una...

Atti osceni dietro le quinte del Festival Sanremo? La notizia fa tremare la RAI Video : Il Festival di Sanremo, famoso Festival della canzone italiana sta ormai per tornare con nuovi ospiti, nuove canzoni e, soprattutto, nuove sorprese. Recentemente, però, alcune bollenti indiscrezioni hanno infiammato gli animi [Video]dell'azienda #Rai1 generando un po' di scompiglio. A generare il gossip è stato l'esperto di moda e tendenze della trasmissione pomeridiana di RAI 2 Detto Fatto, Giovanni Ciacci. L'esuberante personaggio ha fatto ...

Gabriele Paolini si spoglia in piazza : denunciato per Atti osceni : Continuano i guai giudiziari per Gabriele Paolini. Il noto disturbatore televisivo si è infatti beccato una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.Per complimentarsi con il sindaco di Lanciano, comune in provincia di Chieti (Abruzzo), Gabriele Paolini ha deciso di improvvisare uno spogliarello in piazza che però gli è costato caro. Come riporta Il Centro, Paolini si trovava in piazza Plebiscito armato di megafono. Il suo intento era quello ...

NATIVITA' IN PIAZZA/ Video - attrice recita il parto di Maria : accusata di Atti osceni - la Madonna la “salva" : Margherita Romeo, attrice napoletana, è stata accusata di otti osceni in luogo pubblico da un passante lo scorso 9 dicembre 2017: ecco le parole dell'artista(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 08:39:00 GMT)

Laura ChiAtti/ Sul palcoscenico dell'Antoniano con "Le tagliatelle di nonna Pina" (Lo Zecchino d'Oro) : Nella puntata di questo venerdì dello Zecchino d'Oro, tra le protagoniste ci sarà l'attrice Laura Chiatti che canterà il brano "Le tagliatelle di nonna Pina", vincitore nell'edizione 2003(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 05:17:00 GMT)