Assassin' s Creed Origins | secondo Ubisoft il gioco venderà il doppio di Syndicate

Assassin's Creed Ragnarok : un concept artist di Ubisoft potrebbe aver rivelato il futuro vichingo della serie : Dopo il rumor riguardante il possibile sviluppo di un capitolo ambientato in Cina intitolato Assassin's Creed Dynasty, si torna a parlare del futuro del franchise Ubisoft con un'ennesima indiscrezione che non ha riscontri ufficiali ma che ha incuriosito parecchi fan.Tutto si basa su una concept art di Michele Nucera, concept artist di Ubisoft che ha recentemente lavorato a Mario + Rabbids Kingdom Battle e che sul proprio profilo di ArtStation ha ...

In futuro un Assassin’s Creed a tema Vichinghi? Le immagini : Ubisoft sta lavorando attualmente a un nuovo capitolo di Assassin's Creed a tema Vichinghi? Il concept artist di Ubisoft Milan ha pubblicato due immagini inerenti al mondo di Assassin's Creed (le trovate qui, sempre che non le abbia tolte nel frattempo) svelando così quella che potrebbe essere la prossima ambientazione del gioco, non per forza per l'anno prossimo (si vociferava la Cina, ma questa cosa va avanti da anni). Di recente il concept ...

Assassin's Creed Origins : il gioco è stato finalmente crackato : Il gruppo italiano di pirati CYP ha oggi annunciato di aver finalmente violato Assassin's Creed Origins, riporta Kotaku.Ci sono voluti tre mesi per crackare tutti i livelli di sicurezza della nuova versione di Denuvo, e l'annuncio è subito apparso sul CrackWatch subreddit.La gran parte dei giochi viene subito crackata da gruppi di hacker in poche settimane, o come in questo caso in alcuni mesi. Assassin's Creed Origins è riuscito a rimanere ...

Immaginare il passato in Assassin's Creed - articolo : Attenzione, questo articolo contiene piccoli spoiler di Assassin's Creed Origins.Assassin's Creed ha sempre giocato con narrazioni a matrioska. Le sequenze nel presente ricevono, giustamente, diverse critiche: danno spesso la sensazione di essere interruzioni impacciate e non necessarie nelle avventure ambientate nel passato, che hanno attirato molti di noi verso la serie. Tuttavia, rendono esplicita la continua attrazione del franchise nei ...

Assassin's Creed Dynasty è il nuovo episodio della serie di Ubisoft? : Stando a quanto riportato da PSU, il prossimo gioco di Assassin's Creed dovrebbe chiamarsi "Assassin's Creed Dynasty", come sostiene un dipendente attualmente al lavoro sull'animazione del gioco presso Technicolor.Parlando in esclusiva per PlayStation Universe, la fonte in Technicolor, azienda con sede a Bangalore, afferma di essere al lavoro sul nuovo episodio di Assassin's Creed in questo momento.Il team di animazione di Technicolor ha ...

Assassin’s Creed Dynasty è il nuovo leak della saga : di nuovo in Cina - ma è davvero possibile? : Nelle ultime ore i fan di Assassin's Creed hanno ricevuto un nuovo, presunto leak sul prossimo capitolo della saga: non è la prima volta che accade e, adesso che il franchise è tornato sul mercato con l'episodio Origins, si torna a speculare sulla prossima ambientazione. Secondo il rumor, questa volta, il nuovo capitolo potrebbe chiamarsi Assassin's Creed Dynasty: cerchiamo di capire insieme quanto è davvero possibile un gioco del ...

Assassin’s Creed : Origins – Le novità in arrivo a Febbraio : Ubisoft svela ufficialmente tutte le novità in arrivo nel corso di Febbraio e a seguire per Assassin’s Creed Origins, dalla Discovery Tour alla Nuova Partita + e naturalmente l’espansione “La Maledizione dei Faraoni” oltre che le nuove Prove degli Dei. Assassin’s Creed Origins – Tutte le novità in arrivo A partire dal 20 Febbraio, sarà disponibile la tanto attesa Discovery ...

Assassin's Creed : Origins - Gli Occulti - recensione : Se Max Pezzali cantava "Stessa storia, stesso posto, stesso bar", il primo DLC dell'ormai celebre Assassin's Creed: Origins racconta una storia simile. Dopo il successo raggiunto con l'ultima istanza della serie di Ubisoft, i riflettori non potevano che rimanere puntati sul supporto post-lancio, un settore nel quale il publisher di Parigi si è recentemente dimostrato particolarmente abile. Chi ha vestito i panni di Bayek saprà infatti che le ...

Assassin’s Creed Origins – Gli Occulti : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di mesi dal lancio, Ubisoft ha reso finalmente disponibile la prima espansione per Assassin’s Creed Origins, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver esplorato il Sinai in lungo e in largo. Assassin’s Creed Origins – Gli Occulti Recensione Gli Occulti porta i giocatori ad esplorare il Sinai, diversi anni dopo gli eventi che hanno visto protagonista Bayek nell’antico Egitto. Con la ...

