Arianna Fontana oro nello short track? Mi sono allenata al 100% combatto per la

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la coppia Arianna Fontana/Martina Valcepina vuol regalarsi un sogno nei 500 metri : La Gangneung Ice Arena domani sarà sotto i riflettori per le speranze azzurre di andare a medaglia nello Short track. La portabandiera Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno i due assi nel mazzo del Bel Paese per aspirare alla top3 nei 500 metri a partire dai quarti di finale previsti alle ore 19.00 locali (le 11.00 italiane). Inutile negarlo, ci sono grandi aspettative per entrambe le atlete. La campionessa valtellinese, reduce dal trionfo ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 metri? Programma - orari e tv : Arianna Fontana e Martina Valcepina vanno a caccia delle medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre saranno impegnate sui 500m di Short track nella giornata di martedì 13 febbraio: si preannuncia una giornata davvero campale per le nostre due punte di diamante che possono seriamente lottare per il podio. La portabandiera è tra le grandi favorite per la medaglia d’oro nella prova più veloce del circuito, se la ...

TG olimpico - edizione pomeridiana 10 febbraio : i rimpianti del biathlon - Arianna Fontana incanta - Dominik Fischnaller affonda : IL TG olimpico, edizione DELLE 16.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle dell’Italia (10 febbraio) : Arianna Fontana show - flop Dominik Fischnaller. Bene Lisa Vittozzi : Giornata altalenante per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Dorothea Wierer, 5: illude con una prima parte di gara stratosferica nella sprint, è addirittura in testa dopo il primo poligono. Nella serie in piedi vanifica tutto con due errori che potrebbero costare cari anche in ottica inseguimento. Lisa Vittozzi, 7: se si pensa che con un errore in meno avrebbe vinto la ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio positivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : staffetta femminile dell’Italia in finale! Numero da antologia all’ultimo giro di Arianna Fontana! : Ci è voluta una magia di Arianna Fontana nell’ultimo giro per far volare in finale alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 la staffetta femminile di Short track. Il quartetto azzurro (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei) ha chiuso al secondo posto dietro alla Cina, centrando l’accesso all’ultimo atto che si terrà martedì 20 Febbraio. Una bella prova delle azzurre, che hanno stabilito anche il secondo ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : Arianna Fontana e Martina Valcepina facilmente ai quarti di finale dei 500m - staffetta femminile in finale!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Short Track - Arianna Fontana non delude : staccato il pass per i quarti nei 500 metri : Tutto secondo pronostico per Arianna Fontana nelle batterie di Short Track, la portabandiera azzurra stacca il pass per i quarti dei 500 m insieme a Martina Valcepina Comincia come meglio non potrebbe ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Arianna Fontana e Martina Valcepina - avvio convincente nei 500 metri : Arianna Fontana e Martina Valcepina accedono ai quarti di finale dei 500 metri. Traguardo raggiunto, dunque, dalle due azzurre all’esordio nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fontana ha chiuso con il quarto tempo totale (43.214) e meglio di lei hanno fatto la britannica Elise Christie (42.872) e la coreana Choi Minjeong (42.870), entrambe scese sotto il record olimpico. Tutto davvero molto facile per Arianna Fontana, che vince ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dominik Fischnaller sbaglia nello slittino. A breve Arianna Fontana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Kalla primo oro olimpico. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...