Architettura con poco o niente Un padiglione di Alvaro Siza al Giardino delle Vergini di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Piet Oudolf, architetto paesaggista olandese, autore tra l’altro del progetto del verde per la celebrata High Line a New York, disegna a Venezia ilper la Biennale didel 2010 diretta da Kazuyo Sejima, sistemando una parte degli spazi aperti in abbandono dell’Arsenale, prossimi ai capannoni che ospitano le mostre di arti visive e. Per la Biennale d’successiva, la tredicesima, diretta da David Chipperfield,e Eduardo Souto de Moura sono invitati a disegnare ciascuno unnegli spazi adiacenti al. Souto de Moura disporrà il suo manufatto sul limite di una banchina, in prossimità dell’acqua, quello disarà costruito in uno spazio vuoto più interno. L’opera di, come quella di Souto de Moura, doveva essere demolita alla fine dell’esposizione del 2012, ma per il ...