Aporofobia | la paura del diverso che ha causato la morte di un clochard

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Lo scorso 22 Gennaio a Torino, due testimoni avrebbero chiamato un dipendente della Croce Rossa - responsabile di un centro di accoglienza poco distante dall'edificio diroccato dove si trovava il malato - per chiedere assistenza ad unche si era sentito male. I due, durante l'interrogatorio con la polizia, hanno sostenuto che il dipendente CRI si fosse rifiutato di chiamare l'ambulanza, venendo di fatto ignorati e il vagabondo alla fine sarebbe morto per la malnutrizione e il freddo. Secondo il dipendente della Croce Rossa però i duegli avrebbero riferito una situazione ben diversa e che non necessitava la richiesta di soccorsi. L'ipotesi della Procura è la seguente: ''Se fosse stata subito chiamata un’ambulanza la vittima, un immigrato originario del Ciad, sarebbe potuto essere curato e, chissà, forse salvato." L'operatore adesso è indagato per omissione di soccorso ...