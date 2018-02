Ape volontaria | come funziona e le cose da sapere

Ape volontaria quanto costa? Resi noti i tassi di interesse : ... in quanto sulla rata di restituzione del prestito graveranno gli interessi richiesti dagli Istituti finanziari, convenzionati con il Ministero dell'Economia e con l'Inps, che lo hanno erogato. In ...

Ape volontaria - a che punto siamo? Le ultime novità : Piccolo passo in avanti verso il via libera dell’Ape volontaria. L’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha comunicato all’Inps e ai ministeri il tasso di partenza per il primo bimestre relativo all’anticipo pensionistico volontario: Tan del 2,8% – 2,9%, Taeg tra il 5,89% e il 6,23% che al netto del credito fiscale diventa tra il 3,3% e il 3,4%. Come funziona il finanziamento per l’Ape volontaria Nella ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 7/02 su anticipate - Q41-100 e Ape volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni e sul welfare ad oggi 7 febbraio 2018 vedono nuove prese di posizione in merito alle proposte di abolizione della legge Fornero [Video] ed all'avvio della quota 41-100 in arrivo dalla Lega. Nel frattempo si continua a discutere anche di proroga dell'opzione donna, dopo le ultime promesse elettorali rilanciate sulla questione. Per quanto riguarda le misure gia' approvate, arrivano invece nuove stime di costo in ...

Pensioni anticipate - focus Ape volontaria : niente uscita con il no della banca Video : L'#ape volontaria non è ancora decollata, nonostante la scadenza per l'avvio della misura di flessibilita' previdenziale [Video] fosse fissata con la legge di bilancio 2017 e dovesse partire lo scorso primo maggio. Ma anche nel momento in cui dovesse finalmente diventare operativa, la pratica del lavoratore dovra' passare per il vaglio delle verifiche bancarie. La misura è infatti collegata all'erogazione di un prestito da parte delle banche, ...

Ape volontaria - via libera con riserva del Garante della Privacy : Via libera all’Ape volontaria? Ci siamo quasi, l’anticipo pensionistico volontario ancora in via sperimentale dovrebbe diventare finalmente definitivo. Sono stati siglati gli accordi quadro tra ministero del Lavoro, ministero dell’Economia e delle Finanze con Banche e Assicurazioni, per definire le condizioni economiche dell’anticipo e dell’assicurazione collegata. Qualche giorno fa è arrivato anche il via libera ...

Pensioni 2018 - ultime novità al 15/01 su dati Istat - elezioni e Ape volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 15 gennaio 2018 vedono prore la discussione elettorale sulla previdenza in merito alle nuove proposte per gli assegni minimi e le Pensioni di garanzia [Video] destinate ai giovani. Nel frattempo alcune elaborazioni giornalistiche aiutano a comprendere qual è il reale stato della situazione del bilancio Pensionistico pubblico. Infine, torniamo a parlare di uscite anticipate e di #ape volontaria fornendovi ...

Ape volontaria al via Ma per le pensioni servono altri sei mesi : Venerdì i due accordi sono stati firmati dal ministero dell'Economia, in queste ore toccherà al dicastero del Lavoro e poi, a strettissimo giro di posta, alle associazioni delle banche e delle ...

Pensioni - c'è l'accordo - l'Ape volontaria parte il primo giugno : Il ministero dell'Economia ha firmato... CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet ...

Pensioni - Ape volontaria : ecco perché non è ancora partita Video : La settimana che si sta per concludere ha portato degli aggiornamenti sull'#ape volontaria, la misura studiata dal governo per consentire a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi, di accedere alla pensione anticipata a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento dell'eta' pensionabile, con un minimo di contributi pari a 20 anni. Il decreto attuativo firmato da Paolo Gentiloni nel recente passato non è sufficiente a far decollare il ...

Pensioni - Ape volontaria : ecco perché non è ancora partita : La settimana che si sta per concludere ha portato degli aggiornamenti sull'Ape volontaria, la misura studiata dal governo per consentire a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi, di accedere alla pensione anticipata a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento dell'età pensionabile, con un minimo di contributi pari a 20 anni. Il decreto attuativo firmato da Paolo Gentiloni nel recente passato non è sufficiente a far decollare il provvedimento. ...

Pensioni anticipate - Ape volontaria e RITA ancora in attesa : a che punto siamo? Video : Prosegue l'iter di approvazione dell'#ape volontaria. La misura di flessibilita' ha infatti ottenuto l'ok da parte del Garante della privacy, chiamato a verificare quanto previsto negli accordi quadro tra il Ministero del Lavoro e le associazioni di rappresentanza di banche e assicurazioni. Il nuovo via libera consente all'opzione di flessibilita' previdenziale [Video] un ulteriore passo in avanti rispetto alla situazione di stallo nella quale ...

Pensioni anticipate : che succede all'Ape volontaria? Video : Dopo le numerose richieste ricevute all'interno della nostra pagina facebook Riforma #Pensioni e lavoro ci troviamo anche noi a confermare le prime indiscrezioni emerse in merito ad un nuovo ritardo dell'#ape volontaria. Le ultime conferme al riguardo vedono infatti slittare ulteriormente la possibilita' di inviare le domande di certificazione per il meccanismo di prepensionamento [Video] di mercato di ulteriori due mesi, pertanto dalla ...

Parte (tardi) l'Ape volontaria. In pensione tre anni prima : Roma - Il 2018 sarà l'anno dell'Ape volontaria. Cioè del primo piccolo colpo ai rigidi requisiti della riforma Fornero, con la possibilità per circa 415mila lavoratori di anticipare la pensione fino a tre anni e 7 mesi attraverso un prestito oneroso. Ma per l'esordio dell'anticipo pensionistico, quindi per l'invio delle prime domande, bisognerà aspettare aprile. Mancano i pareri delle authority competenti e ancora non ci ...