Anacardi | un ottimo alleato della nostra salute psico-fisica

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Originari del Brasile nord-orientale, glisono i frutti dell’o (um occidentale),famiglia delleacee. Tante sono le loro virtù benefiche. Essi, infatti, contrastano il diabete di tipo 2, riducendo i trigliceridi; prevengono, grazie al rame, la carenza di ferro e l’artrite reumatoide; riducono il colesterolo cattivo, aumentando quello buono per via dell’acido oleico e palmitico. Buona fonte di magnesio, contengono, inoltre, selenio che combatte i dolori articolari, contrastano l’attività dei radicali liberi, proteggendo l’organismo dai danni dell’invecchiamento, oltre ad essere unrimedio naturale contro infarto, ictus e malattie cardiovascolari in genere. Glicontrastano l’osteoporosi, proteggono gli occhi dalla degenerazione maculare tipica dell’età avanzata, sono un’ottima fonte di triptofano, donando buonumore, relax, benessere. ...