AMICI 17 Zic sempre più a rischio | nuove dinamiche nel talent?

AMICI - lite in diretta : i prof di canto criticano Zic - lui attacca i compagni : 'Stonano anche Biondo - Einar - Irama e Nicole' : Tempesta ad Amici. Nella puntata in onda oggi pomeriggio il cantante Zic si esibisce in una cover di Calcutta, ma i prof criticano la scelta: 'È troppo vicino al tuo genere, dovevi stupirci'. In ...

La gara a squadre di AMICI di Maria De Filippi in stand by : l’ingresso di Sephora e il verdetto su Zic : Sabato 10 febbraio una nuova gara a squadre di Amici di Maria De Filippi ha visto gli allievi della scuola sfidarsi in una serie di prove di canto e di ballo. La puntata comincia subito con la richiesta da parte della maestra Celentano di sostituire un ballerino tra i banchi. In studio arriva Sephora, una ballerina diciassettenne che presenta un'esibizione di danza classica. Ad avviso di Alessandra Celentano, la ragazza è meritevole di ...

AMICI 17/ Anticipazioni e diretta : chi sarà eliminato tra Zic e i Black Soul Trio? : Amici 17, Anticipazioni e diretta: chi sarà eliminato tra Zic e Matteo dei Black Soul Trio? Probabili eliminazioni anche tra i ballerini, Vittorio e Filippo i più a rischio.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 04:47:00 GMT)

LUCA VISMARA DI AMICI 17 A RISCHIO ELIMINAZIONE/ La richiesta in studio per Zic fa discutere : LUCA VISMARA, cantante della scuola di AMICI 17, a RISCHIO ELIMINAZIONE dopo gli scontri con Rudy Zerbi? Gli prof di canto si accoderanno al giudizio negativo del collega?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:35:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta pomeridiano : i The Jab e Zic aprono la puntata (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:32:00 GMT)

AMICI 17/ Anticipazioni e news : Zic “innamorato” di Annalisa? Valentina in lacrime con Goodson : Amici 17, Anticipazioni e news verso il serale: Zic incontra Annalisa che gli fa i complimenti per le esibizioni e il talento, Valentina invece, piange per Goodson.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:06:00 GMT)

AMICI 17/ Mose eliminato - Carlo Di Francesco stuzzica i The Jab : "L'identità musicale o è bianca o è nera!" : Amici 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:29:00 GMT)

Zic di AMICI 2018 fidanzato? La vita privata di Lorenzo Ciolini : Zic di Amici 2018 è fidanzato? Lo abbiamo conosciuto poche settimane fa, ma la vita privata del cantante è subito stata d'interesse per molti. Si sa, tra il pubblico ci sono parecchie persone appassionatissime di gossip e la curiosità non si ferma neanche quando si tratta di allievi di un talent show: anche voi, cari nostri lettori, ci avete domandato di indagare sulla vita privata di Zic, il cui vero nome è Lorenzo Ciolini, proprio come ci ...

Lorenzo Ciolini in arte Zic al banco di AMICI di Maria - in radio da Dicembre con il primo singolo Il fantasma del sabato sera : ALL MUSIC NEWS Lorenzo Ciolini in arte Zic al banco di Amici di Maria , in radio da Dicembre con il primo singolo Il fantasma del sabato sera Il cantautore Lorenzo Ciolini, in arte Zic passa la sfida ed entra ufficialmente al banco di Amici di Maria De Filippi. Già all’attivo con un singolo in radio “Il fantasma del sabato sera”(Music Valley Records), prodotta da Pio Stefanini, il giovanissimo e talentuoso cantautore ...

AMICI 17 - puntata del 19 dicembre (video) : Bryan torna a scuola - Orion preoccupato - Zic si racconta alla Turci - Luca si sfoga con la Ferreri : “Partiamo da 4 no, però…” Luca chiede un confronto con @giusyFerreri, riuscirà a far cambiare idea ai professori di canto? #Amici17 pic.twitter.com/H7HBI39k9e — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 19 dicembre 2017 “Questo percorso della musica non si affronta solo con la testa, ci devi mettere l’istinto…” #Amici17 pic.twitter.com/skR7m9GZvs— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 19 dicembre 2017 prosegui la letturaAmici 17, puntata del 19 dicembre ...

Zic cantante di AMICI 17 (scheda-foto-video) : nome ispirato a un personaggio asmatico e "sfigato" di un cartone animato - voce timida : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Zic. Zic cantante di Amici 17, chi è Lorenzo Ciolini, in arte “Zic”, perché da piccolo era grande fan di un cartone animato che aveva come protagonista un ragazzino asmatico e un po’ sfigato, esattamente come lui. Nato a Firenze, classe 1997, è unico figlio di due architetti."Sono sempre stato un bravo ragazzo, depresso ma bravo, e la musica è stata importante ...

AMICI 17 - puntata del 16 dicembre (video) : esce Federico - entra Zick - Zerbi VS Luca - Celentano critica Valentina-Vittorio - cantano Annalisa-Bravi-Ferreri : prosegui la letturaAmici 17, puntata del 16 dicembre (video): esce Federico, entra Zick, Zerbi VS Luca, Celentano critica Valentina-Vittorio, cantano Annalisa-Bravi-Ferreri pubblicato su Realityshow 16 dicembre 2017 16:00.