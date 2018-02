Al via il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio | info biglietti

Ciclismo : Elia Viviani e Sonny Colbrelli protagonisti al Dubai Tour - Vincenzo Nibali si fa vedere : Con tre vittorie in cinque tappe e il successo finale, gli atleti italiani sono stati assoluti protagonisti del Dubai Tour 2018, che si è concluso nella giornata di sabato. In particolare, Elia Viviani e Sonny Colbrelli hanno già dimostrato di avere una buona gamba in visto delle prossime gare stagionali e, perché no, di quella Milano-Sanremo che potrebbe essere il primo grande obiettivo di entrambi. Non possiamo che partire, per quanto fatto, ...

Ciclismo - Dubai Tour Viviani completa l opera. Vince ultima tappa e classifica finale : E sulla stagione che sta vivendo l'alba: "Voglio essere uno dei migliori velocisti del mondo. Questo è un buon inizio verso questo obiettivo, centrato grazie alla grande squadra che ho".

Successo di tappa e trionfo : il Dubai Tour è di Viviani : Il modo in cui ho vinto la tappa numero 2 contro i migliori sprinter del mondo rimarrà nella mia mente per sempre. Sono anche contento di come ho difeso ieri la prima posizione nella classifica ...

Dubai Tour - Viviani raggiante dopo la vittoria e promette : 'voglio diventare uno dei migliori velocisti del mondo' : Sono felice di essere alla Quick Step Floors perché voglio diventare uno dei migliori velocisti del mondo. I ragazzi sono straordinari e dopo la tappa si sono radunati intorno a me. Due trionfi di ...

Dubai Tour - successo finale di Viviani : Elia Viviani , Quick-Step Floors, ha vinto la quinta edizione del Dubai Tour, tagliando il traguardo per primo nella City Walk di Dubai, al termine di una volata di gruppo, dopo 132 chilometri di gara.

Viviani vince il Dubai Tour : ... si impone anche nella quinta e ultima frazione precedendo in volata l'austriaco Marco Haller , Katusha-Alpecin, e il britannico Adam Blythe , Aqua Blue Sport, . Viviani succede nell'albo d'oro al ...

Dubai Tour 2018 : Elia Viviani dominante! Vince l’ultima tappa e si aggiudica la classifica finale : Elia Viviani è già on fire a inizio stagione. Il cambio di squadra in autunno ha fatto davvero bene al Campione Olimpico dell’omnium: l’azzurro della Quick-Step Floors conquista la seconda vittoria in questa edizione del Dubai Tour, trionfando nell’ultima tappa e andandosi a prendere anche il successo nella classifica generale. Volata da campione quella odierna sul traguardo di City Walk. Quarta vittoria stagionale: non poteva ...

Dubai Tour 2018 : Sonny Colbrelli vince ad Hatta Dam! Elia Viviani resta leader - corsa apertissima : Sonny Colbrelli ha vinto la quarta tappa del Dubai Tour 2018, la tappa regina della corsa con i suoi 172 chilometri con arrivo sulla diga di Hatta Dam. Tutto ancora aperto in ottica classifica generale: domani l’ultima volata decreterà il vincitore finale proprio nel cuore di Dubai. Dato anche il profilo della tappa più impegnativo del solito, il gruppo ha faticato maggiormente a gestire il vantaggio della fuga. Brandon McNulty (Rally ...

Dubai Tour - Viviani nuovo leader corsa : ROMA, 8 FEB - Mark Cavendish , Dimension Data, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, dimostrandosi il più veloce nella volata sul traguardo di Fujairah, nella terza tappa del Dubai Tour, di ...

Dubai Tour - Cavendish si aggiudica la terza tappa - Viviani nuovo leader : Mark Cavendish ha vinto la terza delle 5 tappe del Dubai Tour, 180 km con partenza dallo Skydive di Dubai e arrivo a Fujairah. L'inglese della Dimension Data si è imposto allo sprint sul francese ...