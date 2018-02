A Perugia il primo PhDay del Dottorato

Volley - SuperLega 2018 – Perugia scatenata - demolita Civitanova : ipotecata la regular season! Zaytsev e Bata da primo posto : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-20) nel big match della 22^ giornata di SuperLega e ha messo una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season. I Block Devils hanno surclassato la Lube e allungano in maniera definitiva in testa alla classifica del massimo campionato italiano di Volley maschile: ora i ragazzi di coach Bernardi hanno sette lunghezze di vantaggio sui Campioni d’Italia, un ...

Volley - MAGNUM Perugia : i Block Devils vincono la Coppa Italia! Primo trionfo nella storia - Civitanova si arrende in Finale : PERUGIA ha vinto la Coppa Italia 2018 di Volley maschile sconfiggendo Civitanova per 3-1 (16-25; 25-22; 25-20; 27-25) nella Finale giocata al PalaFlorio di Bari davanti a 5000 spettatori: un successo roboante per i Block Devils che mettono il loro nome nell’albo d’oro per la prima volta nella storia e conquistano il secondo trofeo stagionale dopo aver conquistato la SuperCoppa Italiana a ottobre (anche in quella occasione avevano ...

Perugia - il primo rinforzo è un portiere : Il primo rinforzo per il Perugia nella sessione invernale del calciomercato sarà Nicolà Leali. Il portiere di proprietà della Juventus rientrerà a Torino dal prestito allo Zulte Waregem, club belga, e ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti in campo a Santo Stefano! Ultima d’andata : Civitanova - Perugia e Modena per il primo posto : La pallavolo non si ferma per le feste e oggi si torna subito in campo! A Santo Stefano la SuperLega giocherà la tredicesima giornata, l’Ultima del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ci farà divertire anche sotto le feste, si preannuncia un turno interlocutorio ma con in palio punti pesanti. Ricordiamo che, a differenza delle passate stagione, le prime otto squadre non si qualificheranno ai quarti di ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : oggi Perugia-Modena - in palio il primo posto! Civitanova al Mondiale - Ravenna e Milano per rialzarsi : Non solo Civitanova in Finale al Mondiale per Club. Se la Lube è chiamata a giocare la partita più importante della sua storia contro lo Zenit Kazan, entro i nostri confini spazio alla dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi c’è in palio il primo posto in classifica: il big match tra Perugia e Modena catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. I Block Devils inseguono la ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : big match Perugia-Modena - si decide il primo posto! Civitanova e Trento hanno già giocato : Dodicesima giornata spezzatino per la SuperLega: dopo gli anticipi di Civitanova (3-2 a Piacenza un mese fa) e di Trento (3-1 a Sora mercoledì sera), nel weekend si completerà il turno pre-natalizio, il penuiltimo del girone d’andata che si concluderà poi a Santo Stefano. I riflettori saranno tutti puntati sul big match tra Perugia e Modena, seconda e terza in classifica separate da solo tre punti in classifica, due corazzate che si ...