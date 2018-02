9-1-1 | prima stagione al via della nuova serie firmata da Ryan Murphy

Pentathlon - Coppa del Mondo Cairo 2018 : i convocati dell’Italia per la prima prova della nuova stagione : La nuova stagione internazionale del Pentathlon moderno si aprirà ufficialmente a fine mese: dal 27 febbraio al 5 marzo al Cairo, in Egitto, si svolgerà la prima prova della Coppa del Mondo 2018. Il DT Claudio Rossetto, oltre ai tre tecnici federali Gabriele Macioce, Gianluca Montecchia, e Maria Elena Panetti, ha convocato otto atleti. Di seguito l’elenco completo dei pentatleti convocati per la prima prova di Coppa del Mondo ...

NCIS : al via su Rai 2 in prima tv assoluta la quindicesima stagione - l’ultima per Abby Sciuto : Pauley Perrette NCIS – Unità Anticrimine è da anni una certezza per CBS ma anche per Rai 2, che la ospita in palinsesto tutti i giorni: durante la settimana nel preserale e nel weekend in prime time, negli ultimi tempi sia di sabato che di domenica. E questa sera alle 21.20 debutta in prima tv assoluta la quindicesima stagione, in onda in America dal 26 settembre 2017 e composta da ventidue episodi. NCIS 15: uscite e new entry La squadra ...

Lista Uefa Napoli - due novità rispetto alla prima parte di stagione : Lista Uefa Napoli – Tra meno di due settimane ripartiranno le coppe europee. Il Napoli, dopo la retrocessione dalla Champions League, sarà impegnato nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia. Maurizio Sarri ha diramato la Lista Uefa per questa seconda parte di stagione in cui compaiono le novità Tonelli e Machach, unico acquisto della sessione invernale del calciomercato. Out invece Giaccherini e Maksimovic, ceduti a ...

Liar 2 ci sarà? Uno sconvolgente omicidio nel finale della prima stagione in onda su Canale Nove : Liar 2 ci sarà? Canale Nove regala al pubblico italiano il gran finale della prima stagione della serie evento con Joanne Froggatt e Ioan Gruffudd nei panni, rispettivamente, di Laura Nielson e Andrew Earlham. Nella serie inglese dai grandi ascolti, almeno in Patria, niente è come sempre e le novità non mancano soprattutto se, chi come il pubblico di Canale Nove, ha avuto modo di seguire i sei episodi in tre puntate. L'ultima di questa andrà ...

Feud 2 dedicata a Carlo e Diana : il finale della prima stagione su Studio Universal il 28 gennaio : Feud 2 ci sarà e sarà dedicata a Carlo e Diana. I fan della serie antologica firmata da Ryan Murphy non dovranno aspettare molto per scoprire se Feud tornerà con nuovi episodi o meno visto che il rinnovo c'è già stato e si sta lavorando ai nuovi episodi. Feud 2: Buckingham Palace arriverà nel 2018 e sarà composta da dieci episodi che si incentreranno sulla storia del Principe Carlo e della Principessa Diana a cominciare dalla richiesta di ...

Philip K. Dick's Electric Dreams : la nostra videorecensione della prima stagione! : La serie è prodotta dall'emittente britannica Channel 4 ed è stata distribuita in USA ed in Italia sulla piattaforma streaming Amazon Video . I dieci episodi della prima stagione celebrano la visione ...

Dance Dance Dance - primo Dance Off della stagione e prima eliminazione : Secondo appuntamento con Dance Dance Dance, il talent show sulla danza, che vede 8 coppie di celebrità sfidarsi nella reinterpretazione di coreografie dei più famosi videoclip e film musicali, in onda ...

Football americano - prima Divisione 2018 : definite le date e il calendario della stagione. Si parte il 3 marzo! : Il calendario ufficiale della stagione di Prima Divisione 2018 è stato definito dopo la riunione tra le squadre. La formula sarà la stessa dello scorso anno, ovvero un girone unico composto da 10 squadre. Saranno dieci le giornate in programma, due delle quali definite “classiche”, con partite su base territoriale. Si inizierà il 3 marzo, si finirà il 3 giugno. Al termine della regular season saranno 6 le squadre che accederanno ai ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : programma - orari e tv. prima tappa della stagione : Il Karate torna sulla scena per inaugurare il biennio più importante della storia sportiva della disciplina. La marcia di avvicinamento verso Tokyo 2020, quando il Karate approderà alle Olimpiadi per la Prima volta nella sua storia, sarà inaugurata dalla Prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. I migliori interpreti della disciplina concorreranno per la conquista delle medaglie e per ...

prima nevicata di stagione a Tokyo : (ANSA) - Tokyo, 22 GEN - L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme maltempo per le ampie nevicate che si sono abbattute oggi su Tokyo - per la Prima volta dall'inizio dell'anno - e che ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Mikael Kingsbury perde la prima gara della stagione! Successi di Horishima e Dufour : A Tremblant (Canada) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Si trattava dell’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il circuito ritornerà invece a marzo con gli ultimi quattro appuntamenti che assegneranno le Sfere di Cristallo. Arriva la prima sconfitta stagionale per Mikael Kingsbury! Dopo sei vittorie consecutive, il canadese si deve ...

TV8 - in prima tv assoluta la seconda stagione di Cuochi d’Italia : Il campionato delle regioni è pronto a ripartire. Dal 15 gennaio – dal lunedì al venerdì alle 19.30 – in prima tv assoluta su TV8 (tasto 8 del telecomando) al via la seconda stagione di Cuochi d’Italia, la sfida culinaria condotta da chef Alessandro Borghese. Al suo fianco, nel ruolo di giudici, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro ...