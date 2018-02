Windows 10 | in arrivo il programma Preview dedicato alle app di sistema Rumor

La connessione 5G in arrivo sui PC Windows 10 on ARM nel 2019 : Dopo le connessioni mobile 2G, 3G e 4G LTE, adesso il prossimo passo da compiere è quello del 5G, un nuovo standard capace di garantire una velocità di download e upload elevatissima. Qualcomm, a tal proposito, ha strinto di recente partnership e accordi commerciali con tanti OEM e aziende specializzate di alto calibro, per citarne alcuni: Asus, HMD Global HTC, LG, NetComm Wireless, NETGEAR, OPPO, Sony e Sharp Corporation. Grazie a queste ...

Svelate le date della conferenza Microsoft Build 2018 : in arrivo la presentazione di Windows Core OS? : Fino ad ora, Microsoft non ha annunciato eventuali dettagli e anticipazioni sul prossimo evento Build 2018. Il leaker Wakingcat è riuscito però in queste ore a scovare in rete un’immagine ufficiale che ci svela le date della prossima conferenza di casa Redmond: 7,8 e 9 maggio Gli eventi Microsoft Build si sono caratterizzati negli anni poichè solitamente sono state utilizzati per presentare al pubblico novità importantissime sullo sviluppo ...

Surface Phone in arrivo con il sistema operativo Windows Polaris : 2 Febbraio 2018 - Microsoft sembrerebbe essere sempre più vicina al ritorno nel mondo degli smartPhone . Dopo il fallimento di Windows Phone, l'azienda di Redmond sembrerebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartPhone: il Surface Phone . Ma dalle indiscrezioni degli ultimi mesi,...

Un nuovo Windows 10 'realmente moderno' è in arrivo. Nome in codice Polaris : Sullo smartphone le applicazioni Win32 vengono riprodotte in 'streaming', mentre su Polaris l'implementazione sarà più 'nativa', probabilmente attraverso l'emulazione in contenitori separati. Quello ...

Windows 10 : in arrivo la possibilità di scaricare i font dallo store e gestirli tramite l’app impostazioni : I colleghi di Thurrot.com, sono riusciti ad attivare una funzionalità nascosta all’interno della build 17074 rilasciata recentemente per gli utenti Windows Insider. Come sappiamo Microsoft è intenzionata a sostituire lentamente il vecchio pannello di controllo con la nuova app impostazioni decisamente meglio organizzata e più aggiornata graficamente. La funzionalità nominata in precedenza consiste proprio in una nuova voce delle ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Amazon Alexa in arrivo sui PC Windows 10 - un pericolo per Cortana? : Il grande vantaggio che Cortana ha rispetto agli altri assistenti vocali è la sua implementazione nativa su Windows 10 ovvero su centinaia di milioni di PC e tablet. Ma a quanto pare Cortana dovrà a breve vedersela con Alexa, la quale grazie a degli accordi effettuati da Amazon approderà sull’OS di Microsoft mediante un’apposita applicazione. Questa sarà preinstallata e integrata nella quasi totalità dei prossimi dispositivi di HP, ...