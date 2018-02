Windisch bronzo nel biathlon | è la prima medaglia azzurra

TG olimpico - edizione pomeridiana 11 febbraio : strepitoso bronzo di Dominik Windisch - prima medaglia per l’Italia! Che beffa per Dominik Fischnaller : IL TG olimpico, edizione DELLE 16.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fisi-Pentaphoto

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Windisch - il bronzo della tenacia nel giorno più bello della carriera : La prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 porta la firma di Dominik Windisch e del Biathlon. Un bronzo nella sprint che apre nel migliore dei modi la spedizione della squadra azzurra in una delle discipline più affascinanti dell’intero programma a Cinque Cerchi, in cui già ieri nella prova femminile sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi erano state in piena lotta per un posto sul podio. Windisch, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Windisch di bronzo : “Non ci credo - mi godo un sogno : non sento il freddo” : Dominik Windisch ha conquistato la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha realizzato una vera e propria impresa mettendosi al collo il bronzo nella sprint di Biathlon: una prestazione da urlo del 28enne altoatesino che si è consacrato nella gara più importante della carriera. Buona prova anche da parte di Lukas Hofer che ha concluso in nona posizione. Queste le dichiarazioni che i ...

