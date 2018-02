WhatsApp | la foto profilo rappresenta un pericolo? Ecco perchè

Recuperare File - Foto - WhatsApp e documenti persi o cancellati su Android : Recuperare File, Foto, WhatsApp e documenti persi o cancellati su Android Hai erroneamente cancellato dati come contatti, messaggi, ecc. sul telefono Android? Hai accidentalmente smarrito le tue preziose Foto? Non ti preoccupare. MobiKin Doctor per Android è qui per aiutarti a Recuperare tutti i tipi di dati smarriti, cancellati sui dispositivi Android con pochi click. […]

In approvazione nuove emoticon WhatsApp - Telegram e Messenger nel 2018 : le prime foto : Quali saranno le nuove emoticon WhatsApp (e non solo) che potremo toccare con mano nel corso del 2018? Un mese e mezzo dopo un nostro importante punto della situazione per gli utenti sempre attenti a questi discorsi, tocca tornare su un argomento particolarmente popolare. Per correttezza, però, è mio dovere precisare da subito che le novità odierne coinvolgono in primis coloro che si ritrovano (e si ritroveranno) con uno smartphone compatibile ...

WhatsApp - ecco perché conviene nascondere la foto del profilo Video : La maggioranza degli utenti che usufruiscono di servizi di messaggistica istantanea come #WhatsApp impostano come immagine del profilo una delle loro foto preferite, riuscita particolarmente bene, nella quale spesso risalta il primo piano del volto della persona. Inoltre molti utenti non si premurano di impostare mediante le impostazioni dell'applicazione che questa sia visibile solo ai propri contatti, ovvero gli utenti di cui abbiamo il numero ...

WhatsApp - avete cancellato per sbaglio una foto? Ecco come recuperarla Video : I sistemi di messaggistica sono diventati uno delle forme di comunicazione preferite dagli utenti #Smartphone. Sì, perché oramai tramite applicazioni come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook è possibile comunicare con gli utenti in diverse modalita', dalla semplice chiamata, alla Video chiamata, fino ad arrivare ai messaggi vocali, diventati di utilizzo comune sopratutto fra i più giovani, grazie alla facilita' e alla velocita' della ...

Pericolo bufala polveri sottili con foto tesserino ASL : nuovo inganno su WhatsApp : Si ripropone prepotentemente la bufala polveri sottili su WhatsApp, corredata da un'immagine di un tesserino ASL con la foto ed i dati personali di un addetto ausiliario specializzato. Si tratta di una donna, come due sono le donne additate come responsabili del presunto misfatto all'interno del messaggio, di cui vi riportiamo a seguire il testo in versione integrale: "Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri ...

Come recuperare foto WhatsApp cancellate : Capita spesso, inavvertitamente, di cancellare una chat o dei messaggi da WhatsApp, applicazione disponibile per Android e per iOS che permette di metterci in contatto con gli utenti che ne fruiscono non solo attraverso semplici messaggi, ma anche tramite la condivisione di foto, video, documenti, note vocali. È quindi spontaneo chiedersi: è possibile recuperare in qualche modo i media persi? La risposta è: sì, o meglio, non del tutto. I fattori ...

Malware italiano legge messaggi WhatsApp e scatta foto : ecco cosa si rischia Video : Privacy a rischio: in Europa è scattato l'allarme per il virus Skygofree. Secondo quanto rilevato dagli esperti il nuovo #Malware permette di leggere i messaggi #WhatsApp e l'utilizzo della fotocamera con il rischio che vengano scattati selfie senza permesso. Il pericoloso programma [Video] invasivo è stato individuato dalla societa' di sicurezza informatica Kaspersky che in un dettagliato rapporto ha descritto Skygofree come un 'cavallo di ...

Malware italiano legge messaggi WhatsApp e scatta foto : ecco cosa si rischia : Privacy a rischio: in Europa è scattato l'allarme per il virus Skygofree. Secondo quanto rilevato dagli esperti il nuovo Malware permette di leggere i messaggi WhatsApp e l'utilizzo della fotocamera con il rischio che vengano scattati selfie senza permesso. Il pericoloso programma invasivo è stato individuato dalla società di sicurezza informatica Kaspersky che in un dettagliato rapporto ha descritto Skygofree come un 'cavallo di Troia'. I ...

Foto primi adesivi WhatsApp con ultimo aggiornamento (bruttissimi) : quando arriveranno : L'attesa per i nuovi adesivi WhatsApp sta terminando: un nuovo aggiornamento beta pensato per dispositivi Android è già stato reso disponibile e possiede tracce concrete degli sticker che l'applicazione prenderà in prestito da Facebook. Peccato solo si tratti forse del pacchetto più brutto in assoluto e forse anche meno utilizzato. Vediamo nello specifico quali sono e i probabili tempi in cui questi approderanno sulla versione stabile per il ...

Recuperare dati persi su iPhone come foto - contatti - WhatsApp ed altro : Recuperare dati persi su iPhone come foto, contatti, WhatsApp ed altro Do Your Data Recovery for iPhone è un tool di recupero dati per iOS in grado di aiutarti a Recuperare facilmente in velocemente foto, contatti, SMS, cronologia chiamate, video, calendari, bookmark e altri dati iOS cancellati o smarriti da iPad, iPhone, iPod touch o […]

Virus dal numero 3476301066 e da foto del buongiorno e buonanotte su WhatsApp : bufala o si formatta il cellulare? : Il Virus dal numero 3476301066 che formatta il cellulare lo conoscevamo già, un po' meno quello veicolato attraverso foto e immagini del buongiorno e della buonanotte condivise con lo stesso scopo attraverso WhatsApp, Facebook Messenger o altra app di messaggistica. E come già fatto in passato, è necessario precisare subito che si tratta dell'ennesima bufala, giusto per chiudere con il botto questo 2017 nel quale non ci siamo fatti mancare ...

Fare gli auguri di Buon Natale 2017 : video gratis - frasi e foto per WhatsApp del 25 dicembre : Da Buoni ritardatari vi siete ridotti all'ultimo minuto per gli auguri di Buon Natale 2017? Non siete affatto fuori tempo massimo, visto che siamo ancora alle prime battute del 25 dicembre. Non potevate cascare in posto migliore di questo, vista l'ampia raccolta di video gratis, foto e frasi per WhatsApp che stiamo per allegarvi. Partiamo proprio dai video gratis per Fare gli auguri di Buon Natale 2017 a tutta la famiglia, veicolandoli su ...

Natale 2017 - le immagini divertenti da inviare su WhatsApp (FOTO) - Ultime Notizie Flash : A Natale 2017 si possono fare gli auguri con delle immagini divertenti da inviare su Whatsapp o da condividere sui social networks

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Una chat di WhatsApp finisce in rete - ma è vera? Foto (GF Vip 2) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip 2, la coppia verso la convivenza? Arriva la bollente indiscrezione tra le pagine del settimanale "Chi".(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 20:36:00 GMT)