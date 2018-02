I Procuratori di New York hanno fatto causa alla società di Harvey Weinstein, sostenendo che non è stata in grado di proteggere lo staff dal comportamento sessualmente predatorio del produttore cinematografico. Weinstein ha ricevuto da decine di donne accuse che vanno dalle molestie allo stupro, anche se lui nega di aver avuto rapporti non consensuali. Nella causa si sostiene che qualsiasi vendita della società "deve garantire che le vittime siano indennizzate".(Di lunedì 12 febbraio 2018)

