Volley femminile | Serie A1 2018 – Conegliano ipoteca il primo posto | +6 su Novara! Show

Volley - Serie A2 : il Club Italia Crai femminile ferma Trento : La cronaca: Buon pubblico al Centro Pavesi con una rappresentanza di tifosi anche da Trento. Il Club Italia Crai conferma la formazione scesa in campo a San Giovanni in Marignano: in posto 4 ci sono ...

Volley : A2 Femminile - Club Italia e Ravenna si impongono nei due anticipi : ROMA- Due successi interni gli anticipi della 7a giornata di A2 Femminile . Al Centro Pavesi il Club Italia ha superato in cinque set la Delta Informatica Trentino; a Ravenna la Conad Olimpia ha ...

Volley : A2 Femminile - 24a giornata di partitissime : ROMA- La Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile è attesa da un'altra giornata cruciale. Il 24° turno di Regular Season, infatti, prevede incroci che potrebbero ridefinire le prime posizioni ...

Volley : A1 Femminile - domani tre anticipi - duri impegni per Conegliano e Novara : ROMA - A quattro giornate dalla fine della regular season si gioca un turno che può da. La diciannovesima giornata della Serie A1 Femminile è alle porte e sarà equamente divisa: si parte sabato alle ...

Volley : A2 Femminile - giornata di partitissime - rischiano Battistelli e Mondovì : ROMA- Sarà una giornata cruciale la 24a della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile per le sorti di questo torneo. In calendario incroci che potrebbero ridefinire le prime posizioni della ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 : Busto Arsizio termina la corsa agli ottavi di finale. La corazzata Eczacibasi è imbattibile : L’avventura di Busto Arsizio nella CEV Cup 2018 di Volley femminile si ferma agli ottavi di finale. Le Farfalle erano impegnate contro la corazzata Eczacibasi Istanbul e, dopo aver perso in Turchia per 3-1, sono crollate anche al PalaYamamay con lo stesso punteggio (20-25; 25-18; 25-18; 26-24). Era una missione davvero impossibile per la quarta forza del nostro campionato contro una formazione che può contare su un roster degno della ...

Volley femminile Champions league - incredibile impresa di Conegliano : Per il momento l'Italia si gode in Europa due splendide realtà che stanno facendo sognare i tanti tifosi di questo sport. Notizie sul tema Ritorno ottavi di finale Coppa Cev, Busto cerca l'impresa ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - Battistelli e Mondovì conquistano la finale al tie break : I TABELLINI- Battistelli S.G. MARIGNANO - BARRICALLA COLLEGNO 3-2 , 23-25 25-17 25-21 20-25 16-14, Battistelli S.G. MARIGNANO: Markovic 12, Caneva 11, Zanette 31, Saguatti 13, Casillo 11, Battistoni 4,...

Volley femminile - Champions League 2018 – Colpaccio di Conegliano : sotto 0-2 ribalta il Fenerbahce e avvicina i quarti di finale! : Impresa incredibile di Conegliano nella quarta giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 0-2 di fronte al proprio pubblico, si sono rese protagoniste di una rimonta incredibile e hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (20-25; 18-25; 25-18; 25-22; 15-): una vittoria formidabile per le vicecampionesse d’Europa, la quarta consecutiva nella massima competizione continentale, molto simile a quella ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore si sbarazza del Bekecsabai e vola ai quarti di finale! Super Drews - ora lo Schwerin : Casalmaggiore si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmberg Schwerin che si sono sbarazzate del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara sbanca Prostejov e aggancia Conegliano in testa. Egonu e Chirichella ok : Tutto facile per Novara nella quarta giornata della Champions League di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-0 (26-24; 25-13; 25-15) sul campo dell’Agel Prostejov e infilano la terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: le ragazze di coach Barbolini hanno agganciato Conegliano in testa alla classifica della Pool B ma le Pantere giocheranno questa sera contro il Fenerbahce Istanbul. ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - domani le sfide che valgono la finale : ROMA- domani sera alle 20.30 le quattro formazioni che hanno conquistato il diritto di battersi per le semifinali della 21a Coppa Italia di Serie A2 Femminile per guadagnare il diritto di giocare, ...

Volley femminile : Bisonte vince il match 3-0 ai vantaggi Video : Il 3 febbraio al Mandela Forum si è giocato l'anticipo della 18° giornata del campionato femminile di pallavolo [Video], in campo Bisonte Firenze allenata da Caprara e Foppapedretti BG allenata da Micoli. Gli arbitri del match erano Morani e Cesare. Caprara l'allenatore del Bisonte ha schierato Dijkema palleggiatrice, Sorokaite opposto, in centro Milos Prokopic e Ckiara Ogbogu, Valentina Tirozzi e Santana in diagonale, libero Parocchiale. La ...