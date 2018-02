Video Gol Roma Benevento 5-2 | Highlights e Tabellino Serie A 11-02-2018

Gol Guilherme - clamoroso all’Olimpico : Benevento in vantaggio contro la Roma! [Video] : Gol Guilherme – Si conclude la 24^ giornata del campionato di Serie A, si sta giocando la gara di campionato tra Benevento e Roma, match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. La partita si apre con il botto, la squadra di De Zerbi passa subito in vantaggio, il marcatore è Guilherme che fa esplodere i tifosi ospiti. La squadra di Di Francesco costretta alla reazione dopo l’inizio veramente shock. Gol ...

Inter-Bologna - chi è Karamoh. Gol e Video : Finora lo avevamo ammirato per soli 58 minuti, in sprazzi di quattro partite, più una settantina di minuti scarsi in Coppa Italia contro il Pordenone. Oggi, alla prima da titolare in Serie A, Yann ...

Karamoh/ Video Inter Bologna : il primo gol in Serie A - è un capolavoro! : Il Video del primo gol di Yann Karamoh con la maglia dell'Inter e in Serie A: perla dell'esterno franco-algerino, che permette alla sua squadra di battere il Bologna in campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:22:00 GMT)

DIRETTA/ Catania Cosenza (risultato live 1-2) streaming Video e tv : Trovato e Porcino vicini al gol : DIRETTA Catania-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Dopo aver blindato la seconda piazza gli etnei danno la caccia al Lecce capolista.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:06:00 GMT)

Video Gol Inter-Bologna 2-1 - Highlights e Tabellino - 24°giornata Serie A : Risultato finale Inter-Bologna 2-1, Eder, Palacio, Karamoh :Cronaca e Video Gol 24° giornata di Serie A, 11 Febbraio 2018. Luciano Spalletti vuole riprendere a vincere. I tre punti mancano dalla goleada inflitta al Chievo due mesi fa. Poi una Serie di risultati negativi, tra due sconfitte e sei pareggi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Champions. L’ultimo pareggio in casa con il Crotone, non è andato giù alla ...

Gol Belotti - coast to coast da favola : è tornato il Gallo! [Video] : Gol Belotti, una rete favolosa quella del centravanti del Torino. Un coast to coast davvero favoloso da parte del Gallo che ha preso palla nella sua metà campo e l’ha condotta sino all’area avversaria dell’Udinese scagliando un tiro sul quale nulla ha potuto Bizzarri. Il Gallo ha esultato in maniera davvero notevole dato che non realizzava una rete da oltre due mesi. Il calciatore granata adesso è totalmente ritrovato dopo ...

Gol Karamoh : una rete fantastica del giovane dell’Inter - Candreva “dimenticato” [Video] : Gol Karamoh, il giovane francese raccoglie al meglio l’occasione datagli da Spalletti e si mette subito in mostra in occasione della gara contro il Bologna giocata da titolare. Buon impatto sull’azione del vantaggio di Eder, poi dopo la rete del pari di Palacio ci pensa proprio il buon Karamoh a riportare in vantaggio l’Inter con un gol davvero molto bello. Azione splendida partita dalla destra e conclusa con il mancino alle ...

Inter-Bologna - svirgolata di Miranda e Palacio non perdona : il ‘trenza’ non esulta [Video] : Inter e Bologna sono in campo per la 24^ giornata di Serie A, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che manca ormai da 8 parite. La partenza della squadra di Spalletti è stata ottima con Eder che ha sbloccato subito il match dopo un’azione confezionata da Karamoh e Brozovic. Il Bologna però è riuscito a pareggiare con il grande ex Rodrigo Palacio: svirgolata clamorosa di Miranda e l’argentino non ha perdonato. Il ...

Torino-Udinese - gol annullato a Barak dal Var in maniera incomprensibile! [Video] : Torino-Udinese si accende attorno al 20′ minuto. Barak insacca la rete dell’1-0 ma il direttore di gara annulla la rete dopo un primo consulto col Var e dopo aver visionato le immagini a bordo campo. La decisione però risulta essere davvero incomprensibile, quasi assurda. Il direttore di gara ha fischiato un fallo di Maxi Lopez su Burdisso, avvenuto però molto distante dal pallone, un fallo che non ha influito minimamente ...

Diretta / Torino Udinese (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : la Var cancella il gol di Barak : Diretta Torino Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Bella sfida per l'Europa tra due squadre in forte crescita(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:17:00 GMT)

Gol Eder : basta un minuto all’Inter per passare in vantaggio! Karamoh e Brozovic “confezionano” l’assist [Video] : Gol Eder, dopo un minuto ed una manciata di secondi, l’Inter è già in vantaggio. Si tratta del 4° gol nelle ultime 5 gare giocate da titolare dall’attaccante interista, troppo spesso relegato a vice Icardi. Quest’oggi l’attaccante deve dire grazie a Karamoh e Brozovic i quali hanno lavorato al meglio un pallone sulla fascia destra, messo in mezzo dal croato e girato verso la porta di Mirante proprio da Eder che ha ...

Video/ Fermana Teramo (4-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Fermana Teramo (risultato finale 4-2): highlights e gol della partita per la 25^ giornata di Serie C. Decisiva la doppietta di Petrucci per i gialloblu!.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 12:38:00 GMT)

Video/ Portogallo Spagna (3-2 dts) : highlights e gol (Finale Europei Calcio a 5) : Video Portogallo Spagna (3-2 dopo i tempi supplementari): highlights e gol della Finale. I lusitani vincono questa edizione 2018 dell'Europeo di Calcio a 5.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:38:00 GMT)