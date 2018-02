Victoria Beckham - no tourne' Spice Girls : ANSA, - NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". ...

Spice Girls - 50 milioni per tornare insieme dopo 20 anni. Victoria Beckham non canterà : 'Abbiamo trascorso uno splendido pomeriggio a ricordare i momenti straordinari trascorsi insieme', hanno dichiarato aggiungendo: 'Siamo sopraffatte dall'interesse in tutto il mondo per le Spice Girls:...

Spice Girls - 50 milioni per tornare insieme dopo 20 anni. Victoria Beckham non canterà : A quasi 20 anni dalla loro separazione, Victoria Beckham, Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm, le Spice Girls , stanno progettando di lavorare di nuovo insieme su alcune 'nuove ...

La foto della reunion delle Spice Girls a casa di Geri Halliwell - Victoria Beckham compresa - per un progetto da 50 milioni : Dopo anni di rumors che si sono rivelati infondati, sembrerebbe (è ancora il caso di usare il condizionale) che l'attesa reunion delle Spice Girls per il ventennale di carriera possa davvero essere in cantiere, nonostante l'anniversario sia ormai passato. Stando a quanto rivela il Sun, l'intero gruppo si sarebbe riunito a casa di una delle ex "ragazze pepate" che hanno scalato le classifiche tra gli anni Novanta e Duemila per discutere di un ...

Victoria Beckham con le altre Spice Girls su Instagram. Reunion (al completo) in vista? : «Amo le mie ragazze, tantissimi cuori! Sono emozionata». Victoria Beckham è di poche parole, ma bastano a riaccendere la speranza di estimatori e fan. La didascalia è a corredo di una foto che la cantante, ormai soprattutto stilista, pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram. La ritrae statuaria, avvolta in un dolcevita nero, insieme alle amiche ed ex colleghe storiche: Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B (ma è davvero lei?) e Mel C. Uno ...

Spice Girls : al lavoro per la reunion e ci sarà anche Victoria Beckham (ma senza cantare) : Preparati a vedere Geri Halliwell, Mel B, Melanie C, Victoria Beckham e Emma Bunton ancora insieme: le voci sulla reunion delle Spice Girls stanno diventando realità! [arc id=”146b9a00-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Secondo il The Sun, le cinque regine del girl power anni ’90 avrebbero fissato un incontro di lavoro a Los Angeles. sarà la prima volta dal 2012 che si trovano tutte e cinque nella stessa stanza. Dietro alla ...

La villa di Victoria e David Beckham vale 38 milioni di euro : Una villa da ben 38 milioni di euro quella in cui vive la famiglia Beckham: Victoria, David e il loro quattro figli. 7 Sbirciando il profilo Instagram di Victoria è possibile scoprire passo dopo passo ...

Victoria Beckham spettacolare sulle pagine di Vogue Spagna (FOTO) : Victoria Beckham mostra le sue bellissime gambe sulla copertina di Vogue Spagna del febbraio 2018. Twitter: https://twitter.com/VictoriaBeckham L'articolo Victoria Beckham spettacolare sulle pagine di Vogue Spagna (FOTO) proviene da Buzzland.

Victoria Beckham scatti osè su Vogue Spagna : Victoria Beckhamoggi è una stilista e ora anche modella, posa per il numero di febbraio di “Vogue Spagna” e i suoi scatti provocanti conquistano il web. Sembra nuda, ma quel body color carne che indossa è decisamente sensuale.

Victoria Beckham sotto accusa : Usa modelle anoressiche : Victoria Beckham è al momento oggetto di forti critiche da parte di numerosi fan infuriati, pronti ad accusarla di scegliere modelle anoressiche per la promozione delle sue collezioni. L'ex membro delle Spice Girls ha infatti recentemente pubblicato su Instagram due foto che anticipano la nuova collezione di occhiali, nelle quali si vede una modella definita "magra in modo malsano". Sul piede di guerra soprattutto le ...

Polemica su Victoria Beckham : usa modelle troppo magre? : Ormai da qualche tempo l'utilizzo nel mondo della moda di modelle magrissime, al limite dell'anoressia, è al centro dell'attenzione e non solo da parte di chi combatte ogni giorno i disturbi dell'alimentazione, ma anche da parte dei ...

Meghan Markle e Victoria Beckham - amiche (beauty) per la pelle : Quando ci si trasferisce in una nuova città per amore, come è successo a Meghan Markle, non si può pensare a tutto. Capita, è normale. La vita ricomincia da un’altra parte, i punti di riferimento cambiano e, inevitabilmente, l’agenda va riorganizzata. E, di solito, i contatti beauty sono tra i primi ad essere aggiornati. A chi poteva, dunque, chiedere la star canadese per avere qualche dritta cool su “come e dove” ...

Victoria Beckham : una bottiglia di vino da tremila euro per festeggiare il ritorno di Brooklyn : Se sei all'università e studi fuori sede, probabilmente sarai in procinto di partire per tornare dalla tua famiglia in vista del Natale. Così Brooklyn Beckham, che quest'anno ha iniziato l'università a New York, ha lasciato la Grande Mela per tornare a Londra e passare le Feste con i parenti. Mamma Victoria era così contenta di rivederlo, che ha deciso di ...