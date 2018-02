Valle dei Re | gli studiosi avrebbero finalmente risolto il mistero della mummia

Mandorlo 2018 - il Consorzio Turistico Valle dei Templi riconosce i meriti dell'Ente Parco : ... dal canto suo, farà la parte che gli compete, sosterrà con serietà e convinzione quanti, come l'Ente Parco, si spendono, con i fatti e le azioni, per fare crescere il territorio e la sua economia" " ...

Valle d'Itria - chiude l'Ashram dei seguaci di Babaji : "Serve una ristrutturazione morale" : Il Centro Bhole Baba sorto per volere del Mahavatar Babaji a Cisternino ha interrotto le attività dopo 39 annni: è stato meta di artisti e intellettuali da...

Fiorentina - blitz a sorpresa dei Della Valle in ritiro : blitz a sorpresa dei Della Valle nel ritiro Della Fiorentina. I proprietari del club viola hanno fatto visita alla squadra del ritiro di Bologna: una occasione per manifestare la loro vicinanza a ...

Fiorentina - blitz dei Della Valle nel ritiro della squadra : I della Valle non abbandonano la Fiorentina. Dopo tanti mesi di lontananza dal club e di assenza dallo stadio sia Diego che Andrea della Valle hanno deciso di presentarsi al ritiro della squadra prima ...

Cecera : riasfaltatura pericolosa in via Valle dei Fontanili : Alessio Cecera, consigliere PD XIV Municipio, denuncia la pessima riasfaltatura dello scavo stradale fatto su via Valle dei Fontanili. “È stato recentemente realizzato uno scavo... L'articolo Cecera: riasfaltatura pericolosa in via Valle dei Fontanili su Roma Daily News.

La Sagra del mandorlo in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento - Date 2018 : ... Date e orari per visitare la Festa Nome : Sagra del mandorlo in fiore Dove : Agrigento e Vale dei Templi Quando : dal 3 all'11 marzo Orari : non disponibili Biglietto : spettacoli a pagamento ...

L'Acatama di Gino - diario di un viaggio in Cile tra la Valle della luna e vulcani e le rocce dei monaci - : Fino al 'Tripartito' il triangolo tra Cile, Argentina e Bolivia e arriva la prima sorpresa promessa da Gino: Siamo nel bel mezzo della seconda 'caldera' più grande del mondo , ma nella più alta 4 650 ...

La Sagra del mandorlo in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento - Date 2018 : La Festa del mandorlo in fiore si apre anche quest'anno con il Festival Internazionale 'I Bambini del Mondo' , giunto alla sua 18° edizione. Tra le attività collaterali segnaliamo il concorso '...

Sulla strada della Valle Anzasca il limite dei 30 all'ora è a "singhiozzo" : 'Il limite dei 30 all'ora per il momento resta, non però su tutti i 30,7 chilometri di strada, ma solo in quelli più critici che sono segnalati'. E' il presidente della Provincia Stefano Costa che ...

Cupertino addio - ora è Pechino la nuova Silicon Valley dei talenti cinesi : La capitale è diventata la nuova meta per i giovani imprenditori cinesi di start-up tecnologiche che dopo aver studiato negli Stati Uniti scelgono di rientrare. Un fenomento così frequente da aver anche un nome: è il “reverse brain drain” ...

La polemica È scoppiata la moda del "bunga bunga" dei padroni della Silicon Valley : Sono conosciuti come "e-party", perché nella Silicon valley tutto è tecnologico, e anche perché gli inviti arrivano solo ed esclusivamente tramite smartphone, tablet e pc, su email, gruppi whatsapp o ...

Indimenticabile viaggio in treno nel cuore della Valle dei Templi e a Selinunte : Tre milioni di euro per portare i turisti nel cuore della Valle dei Templi. La linea Agrigento Bassa-Porto Empedocle, che attraversa in gran parte la mitica Valle dell’antica Akragas verrà potenziata grazie ad un finanziamento garantito dal governo attraverso il ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti . Si tratta di ben 3 milioni di euro che serviranno a realizzare svariati progetti per migliorare la linea ferrata così da potenziarla dopo ...

Meraviglie - la bellezza del programma di Alberto Angela conquista l’auditel. Da Leonardo alla Valle dei Templi - con un Camilleri spettacolare : “Buonasera, stiamo per iniziare un viaggio straordinario, unico“. Non è la voce narrante di un film alla Hugo Cabret e in questa frase non c’è, come si potrebbe pensare, un esubero di aggettivi. Anzi, gli aggettivi (e i superlativi, addirittura) sono in questo caso indispensabili. Non siamo al cinema, ma in televisione. Su RaiUno, per l’esattezza. E queste sono le parole con le quali Alberto Angela ha aperto la prima ...