Vaccini | niente proroga | dopo il 10 marzo via alle multe

(Di domenica 11 febbraio 2018) La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha confermato che il 10sarà il termine ultimo per mettersi in regola con quanto previsto dal decreto-legge prevenzione vaccinale.il 10, tutti i genitori che decidono di non vaccinare i propri figli iscrittiscuole dell'obbligo, incorreranno in una sanzione. La Lorenzin, ha ricordato, inoltre, che i bambini più piccoli (con un'età compresa tra zero e sei anni) non vaccinati non potranno essere ammessi a scuola. Va comunque precisato, che, per legge, per "essere in regola" è sufficiente presentare all'istituto una copia della prenotazione. Qualora i genitore con figli iscritti alla scuola primaria non presentino, entro il prossimo 10, il certificato di avvenuta vaccinazione, il dirigente scolastico dovrà segnalare, entro 10 giorni, la violazione all'ASL. L'ASL, a questo punto, contatterà i genitori per fissare un ...