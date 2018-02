: #BreakingNews Usa,uccisi due poliziotti. Preso Killer - CybFeed : #BreakingNews Usa,uccisi due poliziotti. Preso Killer - NewsTG_ : #ULTIMORA USA: Due agenti di polizia uccisi da un uomo armato in una casa a Columbus in Ohio, erano intervenuti dop… -

Due agenti sono statida un uomo che è stato ferito e arrestato a Westerville, in Ohio. L'aggressore ora si trova in ospedale piantonato. Gli agenti erano intervenuti rispondendo a una chiamata al 911 (il 112Usa) e sono stati colpiti non appena giunti sul luogo. Le vittime avevano 39 e 54 anni. Il presidente Usa Donald Trump ha twittato la sua solidarietà e le sue condoglianze.(Di domenica 11 febbraio 2018)