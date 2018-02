: Usa,Bannon: #Metoo travolgerebbe Trump - NotizieIN : Usa,Bannon: #Metoo travolgerebbe Trump - CybFeed : #BreakingNews Usa,Bannon: #Metoo travolgerebbe Trump - ItaliaNotizieV : Usa, Russiagate: Bannon si rifiuta di testimoniare... -3- -

Per Steve, il controverso chief strategist licenziato dadopo le critiche alla sua famiglia nel libro 'Fure and Fury", il movimentoè un movimento "anti patriarcale" e rischia di travolgere il tycoon perché lui "è il patriarca". Lo riferisce Josh Green nella nuova versione del suo libro Devil's Bargain.sostiene inoltre che la star Oprah potrebbe mettere in pericolo la presidenzase diventasse politicamente attiva nelle elezioni di Midterm sostenendo i Dem.(Di domenica 11 febbraio 2018)