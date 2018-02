Uno stile di rottura che guarda al futuro

Lega Serie A - Malagò : 'Prendo atto - poi ognUno giudica sostanza e stile' : 'Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare che da parte ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Faremo bella figura - voglio Uno stile italiano. Mai stati così forti - competitivi ovunque : voglio almeno 10 medaglie. Sugli ori…” : Giovanni Malagò è particolarmente motivato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In vista della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 9 febbraio, il Presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani durante l’inaugurazione di Casa Italia che si è svolta nella giornata odierna: “Mi aspetto di fare una bella figura, come a Rio è fondamentale: come comportamento, come presenza, ...

Un tumore su tre può essere evitato con Uno stile di vita sano : ecco le regole d'oro : Non solo: 'Le previsioni per i prossimi anni - avverte l'Airc - indicano che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, dove saranno diagnosticati fino a 21,6 milioni di nuovi ...

Dieta mediterranea : Uno stile di vita tra mito - cultura e scienza" Eventi a Lecce : Venerdì 26 gennaio Lecce, alle ore 17.30 si svolgerà, presso la Sala Conferenze dell'Ex Conservatorio Sant'Anna, il convegno 'Dieta mediterranea: UNO stile DI vita TRA mito, cultura E SCIENZA'. L'...

Gianmarco Tamberi - portavoce di Uno stile di vita sano e testimonial Airc : Sabato 27 gennaio Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – torna in oltre 2500 piazze italiane con la campagna Le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno per finanziare la ricerca oncologica e promuovere l’importanza di corretti stili di vita per prevenire l’insorgenza di tumori. Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere 2,5 kg di arance rosse di Sicilia, frutto simbolo di ...

'Comportarsi da boss? Uno stile di vita' : 'La baby gang è uno stile di vita: se ci sei dentro, parli, ti vesti e ti muovi secondo regole precise. Non devi sgarrare. Il tuo sogno sono le scarpe da 800 euro come quelle del boss e il tuo rapper ...

Rock e filosofia - perchè una melodia diventa Uno stile di vita : La musica ha avuto da sempre un'incredibile influenza nell’esistenza di ogni essere umano, generando vere e proprie filosofie di vita. Dal blues di Chicago e New Orleans per arrivare al jazz, al brit-pop inglese, fino all'avvento del Rock e dei suoi infiniti sottogeneri. La potenza delle melodie sprigionate da una cassa, dagli auricolari di un lettore musicale qualsiasi riaccende i neuroni, stimola l'aumento di dopamina, l’ immaginazione e la ...

Uccise la ex con Uno stiletto - ergastolo : MILANO, 6 DIC - E' definitiva la condanna all' ergastolo per Carmine Buono accusato di aver ucciso con un'arma appuntita mai ritrovata, probabilmente uno stiletto o uno spillone che ha perforato un ...