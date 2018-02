Uno speaker speciale per Torino-Udinese | il piccolo Lorenzo suona la carica a bordocampo

calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2018)è iniziata nel migliore di modi. Finalmente un bello spot per il nostro calcio. Prima dell’inizio della partita, che metterà in palio punti preziosi per la zona Europa League, il club granata ha voluto premiare ilil cui video ha spopolato sui social network. Il giovanissimo tifoso del Toro, infatti, è stato ripreso mentre annunciava la formazione sugli spalti con un’enfasi davvero contagiosa. Per questo la società piemontese ha fatto un regalo graditissimo al. Che insieme alloStefano Venneri, aha gridato al microfono “Sempre e solo forza Toro!”. Un momento che difficilmente dimenticherà. Ma non è tutto perchè ilsostenitore del Toro ha ricevuto anche una maglia di Belotti autografa da tutta la squadra. Ecco il video. #– Bravo #...