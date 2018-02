Una campagna elettorale ferma a 70 anni fa

Melegatti : tribUnale boccia la campagna pasquale : Non ci sono i tempi tecnici per produrre 300mila colombe, questa la motivazione. Il termine per la presentazione del piano di risanamento dell'azienda scade il 9 marzo. Si attendono le mosse del ...

RENZI IN CAMPAGNA ELETTORALE/ Programma PD : "C'è già Una grande coalizione - quella tra Lega e M5s" : RENZI e il Programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo

Pd - Renzi apre la sua campagna elettorale a Scandicci. 'Tra Lega e M5s c è già Una grande coalizione' : Se noi scegliamo di chiuderci nel recinto, le aziende smettono di esportare, ci sarebbe un pezzo della nostra economia che andrebbe a gambe all'aria subito'. 'La flat tax è una fregatura. Per ...

Wind lancia Una campagna winback con due offerte allettanti : Con il mese di febbraio Wind lancia una nuova campagna winback via SMS, volta a riportare alcuni clienti che hanno cambiato operatore. L'iniziativa è ovviamente riservata agli utenti selezionati dal reparto commerciale che dovranno recarsi presso un negozio Wind per poter approfittare della promozione dedicata. L'articolo Wind lancia una campagna winback con due offerte allettanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Orsini : "Una campagna d'informazione per spiegare i vantaggi del bonus mobili" : 'In un momento come questo, dominato dall'incertezza legata alle elezioni politiche e alla formazione del nuovo governo è importante che associazioni come FederlegnoArredo siano vicine alle imprese , ...

Nick Jonas x John Varvatos : Una collezione e Una campagna : In valigia ha sempre un completo nero, camicia bianca e cravatta. Non sai mai quando potrebbe servirti, dice. Se fosse per lui, però, indosserebbe solo t-shirt, felpe e giacche di pelle, perché sono quelle in cui si sente se stesso. Non è un caso che siano questi i capi che Nick Jonas ha scelto per la sua mini collezione realizzata in tandem con John Varvatos: 7 pezzi basici per un guardaroba maschile che rappresentano il suo stile più ...

CREA - Dalla citta' alla campagna con Una missione : innovare : POST IT 1 - CREA Dalla citta' alla campagna con una missione: innovare. Intervista alla ricercatrice Milena Verrascina. 27 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Iron Harvest : gli sviluppatori si preparano a lanciare Una campagna Kickstarter? : Tundra innevata, soldati armati di moschetto e mech a vapore. Se queste parole vi sembrano familiari vi saranno già capitato di dare uno sguardo ai concept di Iron Harvest, titolo strategico in tempo reale che illustra un 1920 alternativo dove la guerra si combatte non più in fangose trincee, ma con l'utilizzo di enormi macchine.King Art Games, il team che si occupa dello sviluppo del gioco e che per il momento ne sta finanziando in via ...

BELEN RODRIGUEZ/ Scambio di battute hot con la sorella Cecilia durante Una campagna pubblicitaria... : BELEN RODRIGUEZ e sua sorella Cecilia sono protagoniste di un divertente siparietto, con Scambio di battute hot, durante la campagna pubblicitaria del loro marchio Me Fui.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:31:00 GMT)

“Nutritevi dei colori della vita” : la campagna per la promozione dei prodotti ortofrutticoli freschi lancia Una sfida ai giovani : Abbattere lo spreco e aumentare il piacere di portare in tavola frutta e verdura, è il tema della conferenza stampa annuale della campagna nazionale di informazione e promozione “Nutritevi dei colori della vita” – promossa da Unaproa e cofinanziata da Unione europea e Stato italiano – in programma giovedì 25 gennaio alle ore 10.30, presso l’Auditorium Sestini dell’Istituto Superiore “Giulio Natta” di Bergamo città, che ha collaborato ...

Una campagna elettorale senza proposte - solo elargizioni : ... per poter diversificare l'offerta politica. Quale è secondo lei il maggiore problema sul tappeto? Non avrei dubbi: quello di agganciarci allo sviluppo, cosa che possiamo fare solo se... Accedi per ...

Commissione banche - proporre non costa niente. Così i partiti puntano Una bandierina per la campagna elettorale : La farsa della Commissione d’inchiesta sulle banche sta arrivando all’atto finale. Dopo tutte le polemiche dei mesi scorsi, le forze politiche hanno trovato un accordo sulla relazione conclusiva che consegnerà al prossimo parlamento alcune indicazioni di lavoro che – come recita la pubblicità di un noto aperitivo analcolico – sono “zero impegnative”. Siamo in piena campagna elettorale e “fare proposte” costa anche meno che fare ...

Brigitte Bardot contro la campagna mediatica #MeToo : “Le attrici fanno le civette per Una parte” : Brigitte Bardot contro la campagna mediatica #MeToo: “Le attrici fanno le civette per una parte” L’iconica attrice rincara la dose contro la campagna mediatica #MeToo dopo le dichiarazioni di Catherine Deneuve Continua a leggere L'articolo Brigitte Bardot contro la campagna mediatica #MeToo: “Le attrici fanno le civette per una parte” sembra essere il primo su NewsGo.

Politica estera e campagna elettorale - Una moratoria sulle promesse non sostenibili : Nei giorni scorsi le preoccupazioni (comprensibili e condivisibili), espresse da alcuni membri della Commissione europea, per il quadro politico che potrebbe emergere in Italia dopo le elezioni del 4 marzo, hanno suscitato le prevedibili reazioni di protesta di vari esponenti politici italiani. Non sono mancate le consuete accuse alla Commissione d'indebita interferenza nelle vicende interne di un paese sovrano. Eppure le dichiarazioni di ...