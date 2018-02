Un No vax con Zingaretti | Se vinco | soldi a chi non vaccina i figli

Un No vax corre con Zingaretti nel Lazio. 'Se vinco - soldi a chi non vaccina i figli' : Sul suo profilo Twitter, Tutino ha condiviso un video della manifestazione No Vax a Roma dell'11 giugno scorso, al grido "Liberi dalla scienza di Stato". Tra i tag anche l'account Autismo & Vaccini.

Un No vax corre con Zingaretti nel Lazio. "Se vinco - soldi a chi non vaccina i figli" : C'è una candidatura che rischia di imbarazzare il Pd nel Lazio: è quella di Davide Tutino, già vicepresidente del Municipio VII di Roma, radicale, candidato alle prossime regionali a sostegno di Nicola Zingaretti. Tutino è un No Vax convinto, che promette soldi a chi non vaccina i figli e li farà studiare a casa "per colpa dell'orrida legge" voluta dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. In un'intervista ...

L'ordine dei biologi celebra i suoi 50 anni con un convegno no vax : Cosa succede alL'ordine dei biologi? Perché in un convegno intitolato 'nuove frontiere della biologia' sfilerà il mondo no vax? La risposta è semplice: perché il presidente è da sempre schierato ...

Manifesti no vax in città. Piazzolla (Asl Fg) : 'Avviata un'azione legale contro gli ideatori' : I Manifesti No Vax, violenti e ingannevoli, ignorano completamente i progressi raggiunti dalla scienza. Non è mai, infatti, stata dimostrata alcuna correlazione tra vaccinazioni e autismo o sindrome ...

Roberto Burioni non si candiderà con il Pd. Lo scienziato del San Raffaele - capofila contro i no vax - rifiuta l'invito di Matteo Renzi : Roberto Burioni dice no a Matteo Renzi: non sarà candidato nelle fila del Pd alle prossime elezioni. A confermarlo all'Huffpost lo stesso medico del San Raffaele, capofila contro i no vax. Solo due giorni, interpellato sulla candidatura di Burioni, Renzi aveva detto: "Deciderà il professor Burioni e lo saprete nei prossimi giorni".In un'esclusiva di Corriere.it, Burioni spiega: "Posto che faccio già politica, che sono felice ...

Freddi (Più Europa con Emma Bonino) : 'Zero spazio ai No vax di qualunque latitudine politica' - : Poi esiste lo zoccolo duro, i convinti no-vax, fanno cause, parlano di Stato dittatoriale, tengono i bambini a casa da scuola ma dato della scienza per fermare le epidemie basta che sia coperto l'...

Francesca Barra in ospedale col figlio/ “Abbiamo l’epatite A” : contro i no-vax - “matti - prevenzione è seria” : Francesca Barra in ospedale, ricoverata col figlio Renato con l'Epatite A: attaccata dai no-vax, la replica su Instagram "siete matti, la prevenzione è cosa seria"(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:27:00 GMT)

Vaccini - la mamma blogger : “I no-vax non mietono consensi - ma instillano dubbi” : “Quello che osservo, da mamma e frequentatrice di gruppi e community di altre mamme online, è che se è vero che raramente vengono esposte posizione no-vax nette – e chi lo fa viene rapidamente isolato, spesso dagli stessi amministratori dei gruppi che vedono come fumo negli occhi questo tipo di polemiche – dall’altro lato è invece molto diffuso un sentimento interlocutorio nei confronti dei Vaccini. Si chiedono consigli ...

Vaccini : sul web il consenso no-vax si ferma al 20% - 8 post su 10 a favore : “Per un virologo è paradossale diventare ‘virale’ su Facebook“. Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, si stupiva così quando i suoi primi post sul tema dei Vaccini cominciavano a strappare milioni di visualizzazioni. Potere ‘contagioso’ del web. Era il maggio 2016. Da lì in poi l’esperto sposerà una missione social: ...

