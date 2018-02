UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile Raffiche oltre i 70km h | impossibile

oasport

(Di domenica 11 febbraio 2018) Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. Laalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e saràa data da destinarsi. Ilha resoil regolare svolgersi della gara, conche hanno superato i/h. Per tutti gli appassionati, quindi, l'appuntamento con la gara regina è solo rimandato.