Tutti i vincitori di Sanremo 2018 Video

Tutti i vincitori di Sanremo 2018 : Nell'ultima serata dedicata al Festival di Sanremo 2018 è stata definitivamente annunciata la canzone vincitrice della sessantottesima edizione dell'evento di musica italiano più seguito al mondo. "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata classificata la prima in assoluta, seguita al secondo posto da "Una vita in vacanza" dello Stato sociale e infine dalla canzone di Annalisa "Il mondo prima di te". Altri premi sono stati ...

Ventinovesima edizione del Trieste Film Festival : Tutti i film vincitori 2018 : A Trieste dal 19 al 28 gennaio 2018 si è svolta la Ventinovesima edizione del Trieste film Festival, importante appuntamento con il cinema dell’Europa centro orientale. Il Trieste film Festival è nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino (l’edizione “zero” è datata 1987), il Festival continua ad essere da quasi trent’anni un osservatorio […]

Bruno Mars trionfa ai Grammy Awards 2018 : Tutti i vincitori : Ciò nonostante, è stata un'edizione molto politica già a partire dagli outfit della serata: gli artisti presenti hanno sfilato sul red carpet sfoggiando una rosa bianca come simbolo di solidarietà ...

Grammy Awards 2018/ Tutti i vincitori. Il discorso di Janelle Monae per Time's Up : Grammy Awards 2018, Tutti i vincitori della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: trionfo per Bruno Mars che porta a casa il premio più ambito.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Grammy Awards 2018 - i vincitori : Bruno Mars batte Tutti! : Al Madison Square Garden di New York sono andati in scena i Grammy Awards 2018 con il meglio della musica internazionale: ecco i vincitori A New York si è conclusa da poche ore la lunga notte dei Grammy 2018 che hanno visto premiare il meglio della musica internazionale. Un parterre di star si sono esibite ed altre hanno ritirato il prestigioso riconoscimento considerando l’equivalente del Premio Oscar nel mondo del cinema. Scopriamo chi ...

GRAMMY AWARDS 2018 / Tutti i vincitori : video Kesha - l'emozionante performance anti molestie : GRAMMY AWARDS 2018, Tutti i vincitori della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: trionfo per Bruno Mars che porta a casa il premio più ambito.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:08:00 GMT)

SAG Awards 2018 - Tutti i vincitori : Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Big Little Lies e This Is Us trionfano alla 24esima edizione dei SAG Awards, i premi assegnati agli attori e alle controfigure di cinema e tv dal sindacato Screen Actors Guild. La cerimonia è stata condotta da Kristen Bell e, come per i Golden Globe, ha visto al centro il tema della parità tra uomini e donne nel mondo dello spettacolo, contro le molestie e gli abusi. Ecco perché tutti ...

I vincitori dei Rockol Awards : Tiziano Ferro - Vasco Rossi - Ermal Meta e Tutti gli artisti premiati : I vincitori dei Rockol Awards sono stati comunicati ieri sera, mercoledì 17 gennaio, nel corso della serata che si è tenuta al Santeria Social Club di Milano. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco. Levante ha omaggiato i Cranberries a pochi giorni dalla scomparsa della cantante Dolores O'Riordan, Ermal Meta ha invece presentato alcuni dei suoi singoli di maggior successo. Dal vivo si sono esibiti anche Canova e Brunori Sas. ...

Morgan contro Tutti al Barone Rosso di Red Ronnie - da Baglioni a Mika ai vincitori di Sanremo Fabrizio Moro e Ermal Meta (Video) : Tra musica, confronti e parole in libertà, l'appuntamento con Morgan al Barone Rosso di lunedì 15 gennaio si è rivelato uno straordinario successo: oltre 1200 persone in contemporanea per l'intera serata hanno seguito la puntata in streaming sui profili Facebook di Red Ronnie e OM - OptiMagazine, interagendo in diretta con i protagonisti. "Stasera un Morgan allo stato brado, selvaggio, senza briglie": così Red Ronnie ha accolto nel suo studio ...

Sci alpino - Tutti gli italiani vincitori di Coppe del Mondo. Peter Fill entra nella leggenda - 30 Sfere di Cristallo nella storia : Peter Fill oggi ha vinto la Coppa del Mondo di combinata alpina e ha così regalato all’Italia una nuova Sfera di Cristallo: si tratta della trentesima della storia per il nostro Paese, la prima in assoluto in questa specialità. A portare a casa il trofeo sono stati gli uomini per 26 volte, soltanto quattro trionfi tra le donne. I più vincenti di tutti i tempi sono Alberto Tomba con 9 sigilli (uno generale, 4 in gigante, 4 in slalom) e ...

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi - la polemica lanciata da Natalie Portman : sono Tutti uomini : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:16:00 GMT)