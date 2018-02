Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Tutti gli italiani in gara domani (lunedì 12 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno ben 21 gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo carte davvero molto importanti. Si parte a razzo con il gigante femminile: siamo nelle mani di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Manuela Moelgg. Nel team event di pattinaggio artistico siamo in lotta per una medaglia: tutti con Carolina Kostner che proverà a trascinare la squadra completata da Matteo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (lunedì 12 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani lunedì 12 febbraio sarà davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: otto titoli in palio per una vera e propria scorpacciata di medaglie, tanti campioni pronti a battagliare per il podio e a farci sognare. Può anche diventare un grande giorno dell’Italia: il gigante femminile con il nostro quartetto magico, il team event di pattinaggio artistico, le due prove a inseguimento di biathlon. Sono tutte gare che ci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (lunedì 12 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Siamo arrivati alla quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: lunedì 12 febbraio con ben otto titoli da assegnare, la settimana incomincia con una vera e propria scorpacciata. Si preannuncia uno spettacolo davvero incredibile, avvincente e appassionante: ci sarà davvero da divertirsi. Si incomincia con il botto visto che ci divertimento con gigante femminile e team event di pattinaggio artistico: l’Italia si gioca ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il palmares di Dominik Windisch : due medaglie olimpiche - Tutti i podi e le vittorie : Dominik Windisch si è letteralmente consacrato nella sprint di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro è salito sul podio in maniera inattesa sovvertendo i pronostici e ha regalato il primo alloro all’Italia in questa rassegna a cinque cerchi. Di seguito il palmares del 28enne di Rasun Anterselva alla seconda medaglia olimpica. Olimpiadi: Bronzo nella sprint a PyeongChang 2018 Bronzo nella staffetta ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta medaglia della storia per l’Italia! Tutti i podi conquistati dagli azzurri : Con il bronzo di Dominik Windisch nella sprint di PyeongChang 2018, il conteggio delle medaglie italiane nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali sale a cinque nella storia, due nelle ultime due edizioni. L’altoatesino ha chiuso al terzo posto la 10 chilometri sprint maschile, allungando la lista dei podi olimpici italiani nel Biathlon, un risultato che di fatto lo proietta nella storia italiana della disciplina, senza dimenticare che già in ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia. Dominik Windisch ci sblocca col bronzo : L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri puntano in grande con una bella squadra assordita che può farci sognare. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere il maggior numero possibile di medaglie sognando l’oro. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. BIATHLON, Sprint (maschile): bronzo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Tutti gli azzurri in gara domani - lunedì 12 febbraio - . L'orario delle loro gare e il programma. Come ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale su Rai Due e RaiSport, in diretta streaming su Premium Player e Premium Player oltre che sul sito della Rai, in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Tutti gli azzurri in gara domani (lunedì 12 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : domani lunedì 12 febbraio si disputa la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno 19 gli italiani in gara (potrebbero aumentare in base all’esito della sprint maschile di biathlon). Sarà una giornata fondamentale per i nostri colori visto che ci giocheremo carte importanti da medaglie. Su tutte spiccano Federica Brignone e Sofia Goggia nel gigante, si sogna nell’inseguimento di biathlon con ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Tutti i migliori nel gruppo di testa - gli azzurri perdono terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo maschile per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara palpitante e senza pause: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 15 km in tecnica classica e 15 km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tutti i risultati e i podi di domenica 11 febbraio. Le medaglie assegnate e le classifiche : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di domenica 11 febbraio. SNOWBOARD Slopestyle maschile 1) Redmond Gerard (Stati Uniti) 2) Max Parrot (Canada) 3) Mark McMorris (Canada) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi DI PyeongChang 2018 CLICCA QUI PER I podi E I risultati DI IERI (SABATO 10 FEBBRAIO)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tutti gli italiani in gara oggi (domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Sono 23 gli italiani in gara oggi domenica 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per la discesa libera con Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer. Si spera nell’impresa di Nicola Tumero sui 5000m di speed skating, Kevin Fischnaller può rimontare nello slittino. Attenzione a Lukas Hofer e Dominik Windisch nella sprint di biathlon. Imperdibile Carolina Kostner nel team event insieme alle due coppie ...